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Експерт розповів, на якій ділянці фронту особливо потрібні касетні боєприпаси

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Експерт розповів, на якій ділянці фронту особливо потрібні касетні боєприпаси

Експерт розповів, де касетні боєприпаси особливо потрібні / Фото: Associated Press

На півдні України російські окупанти окопалися особливо ретельно.

Касетні боєприпаси, які США нададуть українським військовим, зіграють дуже важливу роль на півдні країни, де зараз точаться запеклі бої з російськими загарбниками.

Про це в етері телемарафону заявив військовий експерт Павло Нарожний.

"Вони будуть найбільш ефективними там, де зараз чиняться найбільш запеклі бої. Це в першу чергу, я думаю, південь України", - заявив експерт.

Він зазначив, що на півдні України російські окупанти окопалися особливо ретельно, тому касетні боєприпаси дозволять ефективно знищувати особовий склад ворога.

"Там, де вони (російські військові, – ред.) дуже сильно, дуже гарно вкопалися, там, де розвивається наш наступ... Там є три основні напрямки наступу. Там, де треба знищувати особовий склад в укріпленні", - сказав Нарожний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують передати Україні касетні боєприпаси, але цей крок буде тимчасовим.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт вказав на переваги і недоліки касетних боєприпасів, які Україні можуть передати США.

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Дата публікації
Перегляди
82
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