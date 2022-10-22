Експерт розповів про два "клани" в Росії і пояснив, чому їхнє ставлення до війни відрізняється

За словами експерта, верхівка Росії зараз розділилась на два табори – "за" та "проти" війни в Україні.

Оточення президента Росії Володимира Путіна зараз розділилось на два "клани" – один з них підтримує мирне врегулювання війни, інший – не хочуть зупинятися і пропонують лише ескалювати ситуацію на полі бою.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів політконсультант Дмитро Васильєв.

"Є два клани (за мирне врегулювання та за війну - ред.), подібну інформацію ми отримуємо з різних джерел, від колишніх політиків. І один клан "голубів миру" і другий клан "яструбів війни" вони всі розуміють, що війна скоріш за все буде програна. "Голуби миру" готові дійсно зараз вже сідати за стіл переговорів, після того як вони признають, що Росія допустила величезні помилки і будуть погоджуватися виплачувати величезні репарації і вирішувати всі питання, які будуть стояти пере РФ від світової спільноти. Другі, вони розуміють, що такий підхід – це програш Росії, а програш Росії – це їх особистий програш, ймовірність потрапити на лаву підсудних міжнародних судів, позбутися влади і всього того за що вони воюють зараз. Тому вони не можуть зупинитися і будуть ескалувати ситуацію, наскільки це можливо, і будуть це робити з останніх сил. Проблема заключається в тому, що вони сподіваються на якісь дива, що може трапитись якесь диво", - зазначив Васильєв.

Ізоляція Росії на політичній арені

Володимир Путін планує відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Натомість світові лідери не дуже готові говорити з диктатором.

Так, чиновники США роблять усе, аби на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі Джо Байдена з Путіним.

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав нинішню путінську Росію "ненадійним торговельним партнером". За його словами, ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Ба більше – Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Росію у війні підтримує, зокрема, Іран, передаючи їй дрони-камікадзе для атак на міста України.

Однак Рада ЄС вже ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів-камікадзе Росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що є єдиний спосіб для Кремля "зберегти обличчя" – терміново припинити війну проти України.

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