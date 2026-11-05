Експерт розповів про нову формулу війни командувача ДШВ Апостола, яке вже переймають союзники

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Про це пише експерт та офіцер ЗСУ Віктор Таран, аналізуючи результати операції ДШВ та їхній вплив на плани російського командування.

Таран нагадав, щонаприкінці січня 2026 року десантники розпочали наступ на Олександрівському напрямку і вже до березня повідомили про звільнення понад 400 кв. км території.

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За його словами, успіх українських військ змусив росіян змінювати плани на інших напрямках. Щоб зупинити прорив ДШВ, Москва перекинула сюди два підрозділи морської піхоти, які готувалися наступати на Гуляйпільському напрямку, а також частини 90-ї танкової дивізії, призначені для наступу на Дружківку.

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“Тобто десантники ламають ворогу плани далеко від свого відтинку”, - наголосив Таран.

Окремо Таран звернув увагу на тактику, яка забезпечує результативність ДШВ: “Командувач ДШВ Олег Апостол описує її як піхоту, дрони і наземних роботів. Роботи вивозять поранених і підвозять боєприпаси. Дрони тримають логістику і вражають ворога на глибині до 40 км. А людина тримає позицію і бере землю, чого не зробить жодна машина. “

Ефективність цієї тактики відзначили й західні експерти. Як нагадав Таран, у серпні американський Інститут вивчення війни назвав операцію ДШВ на Олександрівському напрямку доказом здатності українських військ здійснювати значні тактичні просування.Український досвід уже переймають союзники. У вересні десантники взяли участь у міжнародних навчаннях STRONG GRIFFIN у Литві, однією з головних цілей яких була передача українського бойового досвіду арміям країн-партнерів.

Він також звернув увагу на розбіжності між заявами російського командування та оцінками західних аналітиків.

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“Тим часом у Кремлі живуть у паралельній реальності. 16 жовтня Путін заявив про впевнене просування по всьому фронту. Герасимов доповів про понад 1 800 км² захопленої землі з вересня. Натомість ISW підрахував, що російська зона контролю скоротилася на 122 км²”, - зауважив експерт, додавши, що за підсумками жовтня Росія вдруге поспіль втратила більше, ніж захопила.

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