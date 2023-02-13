Експерт розповів про ситуацію на фронті: де найближчим часом будуть розвиватися бойові дії

Можуть посилитися бої за Бахмут.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що протягом найближчих днів серйозних змін лінії фронту не варто очікувати. Збройні сили України активно впливають на противника, знищуючи його ресурси.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Бойові дії в такій же активній фазі продовжуватимуться здебільшого на Луганському та Донецькому напрямках. На Запорізькому напрямку ми навряд чи побачимо активізацію бойових дій із боку супротивника", - вважає Грабський.

Натомість можуть посилитися бої за Бахмут, який окупанти отримали наказ захопити до 20 лютого. Також експерт каже, що ворог буде намагатися продовжувати наступ у Луганській області.

"Там позиції набагато слабші, і чекати на якісь серйозні зміни навряд чи доведеться. Тому ситуація розвиватиметься саме навколо Донецької області", - наголошує Сергій Грабський.

Нагадаємо, британські розвідники вважають, що армія Росії буде зміцнювати два напрями фронту - Запорізький та Луганський. Адже окупанти не можуть вирішити, де буде основний удар Збройних сил України.

Своєю чергою, The New York Times повідомляє, що українська армія може розпочати свій контрнаступ на півдні України. Найімовірнішим напрямом ЗСУ може стати Мелітополь у Запорізькій області. Окуповане РФ місто розташоване на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки.

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