Експерт розповів, скільки ракет можуть виробляти в РФ та до виробництва якої зброї мають потенціал

У Російській Федерації щомісяця можуть виробляти від 60 до 100 ракет різного типу. Щобільше - окупанти мають великий запас старих радянських снарядів, які переробляють під авіабомби.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Країна-агресорка має мікро-чіпи та технічні можливість виробляти приблизно дві-три ракети на день. За його словами, Україні відомо, де саме їх виробляють.

"Отже, за місяць вони можуть накопичити до 60 ракет. Різного типу. Це і Ха-101, Ха-59, "Калібри". Або вони можуть навіть накопичити більш ніж сотню", - наголосив експерт.

Коваленко повідомив, що росіяни мають величезний потенціал щодо авіабомб, які окупанти використовують протягом останнього часу.

"Якщо ми говоримо про старі радянські ракети "ФАБ-250", "ФАБ-500", яких у них величезна кількість. Вони встановлюють на них примітивні, але є діючі модулі корекції та управління, що дозволяє збільшувати відстань польоту до 50 км. Точно умовно "високоточна", але за рахунок того, що це "кустарний" блок відбуваються інциденти", - наголосив він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Росії розпочали виготовляти новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб для атак. Українські Сили оборони поки не мають можливості їх збивати. За його словами, "такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону".

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