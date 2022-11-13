Експерт розповів, скільки росіян є на лівому березі Херсонщини та що відбуватиметься далі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що зараз на лівому березі Херсонської області перебуває до 40 батальйонно-тактичних груп російських окупантів, проте в них з часом можуть виникнути там серйозні проблеми.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Коваленко розповів, що росіяни тікаючи з правого берега, залишили багато свого озброєння. Зараз окупанти погано оснащені. Зараз Росія може постачати озброєння своїм підрозділам на півдні України лише через залізничний Кримський міст. Через це на лівому березі Херсонщини спостерігається проблема із забезпеченням окупаційної армії.

Зараз росіяни намагаються посилювати свої війська залізницею з окупованою частини Донбасу, проте щоб це повноцінно функціонувало росіянам потрібно захопити Вугледар, Авдіївку та Бахмут. Експерт вважає, що Росія може перекинути частину своїх військ з півдня на схід, проте для цього їм потрібна зброя.

Олександр Коваленко вважає, що росіян на лівому березі чекає колапс.

Звільнення правого берега Херсонської області

Українські військові влітку оголосили про початок контрнаступу на півдні України. Наші воїни постійно знищували російські склади, командні пункти, місця дислокації особового складу та взяли під вогневий контроль переправи на правому березі Дніпра на Херсонщини. 9 листопада міністр оборони держави-окупанта Сергій Шойгу заявив про те, що Росія виводить свої війська з правобережжя Херсонщини. 11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона та звільнили місто від росіян. Зараз у цьому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

Раніше Олександр Коваленко повідомляв, що Сили оборони вестимуть з російськими військовими, які втекли на Лівоборежжя Херсонщини, контрбатерейну боротьбу. За допомогою ствольної та реактивної артилерії українські захисники будуть методично завдавати ударів по позиціях окупантів.

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