Експерт розповів, скільки російських складів з боєприпасами можуть знищити ЗСУ

Два великих склади вже були знищені силами оборони.

У РФ є близько двох десятків великих складів з боєприпасами, і половина з них розташовані до Уралу, тобто теоретично перебувають в межах досяжності української зброї.

Про це в етері Еспресо розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він зазначив, що два таких склади вже були знищені силами оборони.

"Наші дослідники порахували, що в межах гіпотетичної досяжності української зброї перебувають близько семи подібних арсеналів. Це на додаток до вже знищеного 23-го арсеналу (у Тверській області, - ред.), який, скажімо, ближче розташований до 107-го арсеналу (у Торопці, - ред.) - і це вже два арсенали знищені", - сказав він.

Рябих завив, що найближчим часом ЗСУ будуть займатись тим, щоб знищувати склади з боєприпасами, до яких дістає українська зброя.

"Є 13-й арсенал у Новгородській області, довкола Москви розташовані два арсенали - 51-й арсенал ГРАУ “Головного ракетно-артилерійського управління, - ред.) під містом Кіржач Володимирської області, 73-й арсенал ГРАУ у Володимирській області. Ну і великий арсенал - 67-й арсенал ГРАУ - розташований в Брянській області. Ну і 68-й арсенал теж доволі великий, який задіяний на постачання окупаційних військ, розташований під містом Моздок Північної Осетії. Слід зазначити, що це, можливо, ті арсенали, які мають велику ймовірність бути знищеними вже в найближчий час", - додав Валерій Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Воронезькій області РФ вночі загорівся та почав вибухати склад боєприпасів.

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