Експерт розповів, скільки сил потрібно, щоб зупинити Росію: подробиці

Військовий експерт Іван Тимочко пояснив, скільки європейських військ потрібно для оборони України

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Коаліційні війська та миротворчі сили можуть стати вагомим аргументом у стримуванні агресії Росії, адже Москва навряд чи захоче відкритої війни з Європою.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі каналу “Ми-Україна”.

Тимочко наголосив, що у військових розрахунках важливо не лише назвати число, а й визначити рід військ.

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"20 тисяч піхотинців — це 6 бригад, що дуже мало на фоні втрат РФ, які сягають 1,5 тис. на день. А якщо це 20 тисяч операторів ППО — це зовсім інший рівень", – наголосив експерт.

На думку експерта, якщо НАТО впровадить стандартну ротацію військ раз на три-чотири місяці, це означатиме, що на постійній основі в Україні повинні перебувати 120 тисяч європейських військових.

“Ми маємо розуміти, що для реальної підтримки потрібна стала чисельність, інакше це не матиме стратегічного ефекту”, – підсумував Тимочко.

Нагадаємо, РФ готує наступ цієї весни. Відомо, що ворог планує збільшити своє військо на 150 тисяч осіб. Це до 15 нових повноцінних дивізій по 10000 солдатів, які можуть бути залучені за рік.