Експерт розповів, як після ганебної поразки росіян на Харківщині у світі повірили в перемогу України

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині став настільки блискавичним в результаті успішного союзу України та країн Заходу, передусім США.

Український Генштаб активно співпрацює з Пентагоном.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.

Піонтковський з посиланням на американські ЗМІ розповів, що між Генштабом ЗСУ і американським Пентагоном відбувається активний обмін розвідувальними даними. Ця співпраця дає ефективні результати Україні на полі бою.

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"Мені здається, що політичні та психологічні підсумки цих 5-10 днів (стільки триває контрнаступ на Харківщині - ред.) навіть масштабніші, ніж суто військові. Військові - так, звільнено значну частину території, завдано великої поразки російським військам, ганебної поразки, якщо брати до уваги характер втечі, залишення великої кількості техніки. Але найголовніше - воно запустило каскадні процеси у двох головних точках: Вашингтоні та Москві", - заявив Піонтковський.

За його словами, в американських медіа успішний контрнаступ спровокував другу хвилю захвату. Основний наратив усіх американських експертів сьогодні: "Україна, виявляється, може перемогти".

Піонтковський додав, що на Заході, зокрема й у США, пропаганда Кремля активно поширювала наратив про те, що Україна - жертва агресії, але вона не може перемогти "могутню РФ". Зараз ці наративи розчинилися в публікаціях про те, що "виявляється, Україна може перемогти".

Нагадаємо, у британській розвідці озвучили, що з техніки покидали окупанти, втікаючи від ЗСУ на Харківщині.

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