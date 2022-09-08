Експерт розповів, як погода взимку вплине на ситуацію на фронті і які погодні умови будуть більш вигідними для ЗСУ

Війна не закінчиться до осені і триватиме зимою. У цю пору інтенсивність бойових дій однозначно знизиться.

Для української армії вести бої краще, коли стабільна погода.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін.

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"Це не означає, що вони завершаться. Це не означає, що не буде наших контрнаступальних дій або спроб у ворога наступати. Просто інтенсивність цього зменшиться", – зауважив військовий експерт.

За його словами, на півдні, зокрема степи, і війна там іде в лісових насадженнях. Узимку там не буде листя, заховатись немає як. Ми бачимо ворога, ворог бачить нас.

"Контрнаступ України зараз має створити кращі умови для становища на фронті, коли воно зафіксується ближче до зими. Якщо буде холодна зима, то буде статичне протистояння. Хто краще підготується до весни, в того в руках і буде ініціатива,

– підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, Ексрадник очільника МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів вважає, що війна підходить до завершення. Експерт назвав місяць, коли РФ почне відводити війська з України.

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