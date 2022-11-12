Експерт розповів, як Сили оборони вибиватимуть окупантів з лівого берега Херсонщини: патово-суїцидальна ситуація для РФ

Армія РФ облаштовує позиції на полігоні в Олешках, але на думку Коваленка, "це дуже дивне рішення".

Сили оборони вестимуть з російськими військовими, які втекли на Лівоборежжя Херсонщини, контрбатерейну боротьбу. За допомогою ствольної та реактивної артилерії українські захисники будуть методично завдавати ударів по позиціях окупантів.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Так, за допомогою ствольної та реактивної артилерії українські бійці будуть методично днем за днем завдавати ударів по позиціях російських окупантів.

Зараз армія РФ облаштовує позиції на полігоні в Олешках, але на думку Коваленка, "це дуже дивне рішення". Він пояснив, що полігон, де вони планують облаштуватися, є відкритою місцевістю, яка "прострілюється на ура". Крім того, наші артилеристи добре знають місцевість, тому знищення ворога є незворотним.

"В окупантів буде патово-суїцидальна ситуація – вони перебуватимуть там, по них постійно будуть завдавати ударів і знищувати їхню живу силу, техніку та об'єкти, а втекти звідти вони не зможуть", – зауважив Коваленко.

На його думку, росіяни налякані тим, що українські військові можуть форсувати Дніпро та розширити плацдарм. Він додав, що така ймовірність є високою.

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