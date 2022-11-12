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Експерт розповів, як Сили оборони вибиватимуть окупантів з лівого берега Херсонщини: патово-суїцидальна ситуація для РФ

Експерт розповів, як Сили оборони вибиватимуть окупантів з лівого берега Херсонщини: патово-суїцидальна ситуація для РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Армія РФ облаштовує позиції на полігоні в Олешках, але на думку Коваленка, "це дуже дивне рішення".

Сили оборони вестимуть з російськими військовими, які втекли на Лівоборежжя Херсонщини, контрбатерейну боротьбу. За допомогою ствольної та реактивної артилерії українські захисники будуть методично завдавати ударів по позиціях окупантів.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Так, за допомогою ствольної та реактивної артилерії українські бійці будуть методично днем за днем завдавати ударів по позиціях російських окупантів. 

Зараз армія РФ облаштовує позиції на полігоні в Олешках, але на думку Коваленка, "це дуже дивне рішення". Він пояснив, що полігон, де вони планують облаштуватися, є відкритою місцевістю, яка "прострілюється на ура". Крім того, наші артилеристи добре знають місцевість, тому знищення ворога є незворотним.

"В окупантів буде патово-суїцидальна ситуація – вони перебуватимуть там, по них постійно будуть завдавати ударів і знищувати їхню живу силу, техніку та об'єкти, а втекти звідти вони не зможуть", – зауважив Коваленко.

На його думку, росіяни налякані тим, що українські військові можуть форсувати Дніпро та розширити плацдарм. Він додав, що така ймовірність є високою. 

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