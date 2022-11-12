Експерт розповів, як Сили оборони звільнятимуть лівий берег Херсонщини і куди наступатимуть далі

Військовий експерт Роман Світан вважає, що українська армія не буде форсувати Дніпро в районі Херсона, а застосують іншу тактику. На його думку, Сили оборони вдарять з інших напрямків.

Про це льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів для 24 каналу.

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"Біля Каховки Дніпро звужується. Навіть від самої дамби 100 метрів до лівого берега. Тобто військові можуть зробити маневр з виходу на лівий берег і взяти плацдарм поблизу Каховки, щоб прикрити гідроелектростанцію. Це дуже хороший план, який може реалізувати українська армія", – сказав експерт.

За його словами, далі ЗСУ можуть наступати по всій лінії Запоріжжя, аби вийти на узбережжя Азовського моря. На думку експерта, основний напрямок – це Оріхів та Василівка, Токмак та Мелітополь.

"Найімовірнішим напрямком форсування Дніпра є район Каховки та Енергодара, щоб деокупувати Запорізьку АЕС. Реальний наступ українських військ може бути по всій лінії Запоріжжя з метою вийти на узбережжя Азовського моря, щоб повністю перекрити сухопутний коридор", – розповів Світан.

Що робитимуть ЗСУ після звільнення Херсона

На думку військового експерта Олександра Коваленка, після деокупації Херсона ЗСУ не будуть одразу прориватися на лівий берег Дніпра. Втім, захисники України можуть посилити тиск на окупантів на двох напрямках: Запорізькому та Луганську областях. Експерт не виключив, що після успішної операції вже на Луганщині ЗСУ "розпочнуть тиск на тимчасово окуповану територію Запорізької області і вихід на лівобережжя Херсонщини".

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що для українських військ дуже важливо розбити російських злочинців на виході з Херсона в районі мостів, оскільки, за його словами, Росія може перекинути свої війська, що виходять зараз із Херсонщини, в район Донбасу.

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