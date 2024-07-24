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Експерт розповів, як скоротити можливості Росії використовувати проти України авіацію

Експерт розповів, як скоротити можливості Росії використовувати проти України авіацію

Як обмежити використання авіації РФ / Фото: Associated Press

На думку експерта необхідно продовжувати завдавати ударів по російських НПЗ та аеродромах.

Якщо Україна завдаватиме ударів по російських аеродромах, а саме по злітно-посадкових смугах, то вони будуть виводитись з ладу на певний час.

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Він заявив, що збільшення кількості сучасної зброї дозволить виводити з ладу російські аеродроми.

"Для того, щоб росіяни не могли користуватися аеродромами нам потрібно більше сучасної зброї, і це не лише дрони. Дронами ми можемо лише ускладнити роботу аеродромів РФ, але наші дрони несуть не так багато вибухівки, щоб вивести аеродром з ладу. Ракети ATACMS можна оснастити бетонобійною бойовою частиною і щодня завдавати ударів по злітно-посадковій смузі РФ. Якщо посередині злітно-посадкової смуги утворюється вирва, то аеродром не працюватиме допоки її не відремонтують", - зауважив Романенко.

Крім того, за словами експерта, необхідно продовжувати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

"Треба бити по складах паливно-мастильних матеріалів. Тобто поєднати це з ударами по російських НПЗ, де виробляють авіаційний керосин, перешкоджаючи літакам отримувати паливо. Українські БПЛА не забувають відвідати позиції російських літаків, але тут важко щось зробити, бо літак може стояти, а через годину його можуть перетягнути. Злітно-посадкова смуга, склад паливно-мастильних матеріалів, вежі управління нікуди не дінуться, їхні GPS координати відомі", - пояснив Романенко. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували РФ, влупили по НПЗ та військовому аеродрому.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна завдала удару по аеродрому у Ростовській області.

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