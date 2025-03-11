Експерт розповів, як спроба росіян проникнути по трубі у Суджу закінчилась для них трагічно

Спроба російських загарбників проникнути у місто Суджа на Курщині по газовій трубі закінчилась для них трагічно.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

Він заявив, що така тактика ворога не є новою і вона навіть прописана у багатьох військових підручниках.

"Тут цікаво інше трошечки, два слова про цю трубу. По-перше, ніякі серйозні війська там по трубі проповзти не зможуть. Це можуть бути диверсійно-розвідувальні групи, ну, переважно диверсійні групи. Це зрозуміло з військової точки зору. Але для того, щоб використати цю трубу, її треба було дослідити. Ці командири, які це зробили, і відправили туди війська, погано навчалися. Бо перше, що там треба було дослідити, чи залишився там метан, бо з 1 січня по цій трубі газ не прокачується, але метан легше за повітря, і він має бути зверху, мав там залишатися. Труби ці не робляться з вентиляцією, тому що яка вентиляція, по ній газ іде, щоб він нікуди не виходив, вона має бути герметична", - сказав він.

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Аналітик зазначив, що сам по собі природний газ немає жодного запаху, тому частина загарбників задихнулась прямо у трубі, оскільки їх командування знехтувало засобами безпеки і не перевірило, чи лишився газ.

"Природний газ не має запаху, те що ми чуємо від наших газових служб, що газом тхне, це навмисно додаються певні речовини, щоб люди відчували запах, якщо десь є витік газу. А сам по собі природний не має запаху. Тому треба було приборчиком, напевно, дослідити, чи є там, чи нема. А не просто понюхати. Якщо не додана певна суміш, то запаху не буде. І частина людей отруїлася. Далі треба було розрахувати, скільки людей можна запустити на погонний метр цієї труби, скільки людина дихає, з якою швидкістю вони рухаються, і чи вистачить, чи не вистачить там повітря. Не вистачило повітря, багато людей там задихнулися, і для того, щоб вони швидше задихнулися, їм ще видали протигази, тобто повітря не вистачає, так ще протигаз, щоб ще важче було дихати", - зазначив він.

Військовий експерт заявив, що російське командування повістю провалило підготовку до даної операції.

"До того ж ще головне, у трубі є один вихід, тобто там нема розгалужень таких, що можна в різних місцях вийти. І коли перші вийшли з цієї труби, то одразу стало відомо нашим бійцям, і вони вже очікували, коли прийдуть інші, щоб їх або взяти в полон, або знешкодити. Єдине, що їх там Бог милував у цій трубі, тому що задихнутися від метану, який не має запаху, це легка смерть, вони наче позасинали просто і все. Це краще, ніж би їх просто вбили, порвали на шматки наші військові", - додав Олексій Гетьман.

Раніше повідомлялося, що журналісти Sky News розповіли про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.

Ми раніше інформували, що росіяни намагалися використати трубопровід у Суджі, щоб проникнути у тил ЗСУ.

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