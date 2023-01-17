Експерт розповів, як тимчасове захоплення Соледара може вплинути на оборону Бахмута: до чого тут Пригожин

Військовий експерт розповів, як захоплення окупантами Соледара змінить ситуацію на фронті для України.

Захоплення окупантами Соледара Донецької області стратегічно нічого не змінить для ЗСУ. Однак засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче збагатитися завдяки зруйнованому місту.

Про це розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк в інтерв'ю РБК-Україна.

"У разі захоплення Соледара для противника буде завдання втриматися в низині. Бо, відійшовши на 2 кілометри в західному напрямку, наші війська опиняються на завчасно підготовленому, якісно обладнаному рубежі оборони. І вони опиняються вище ніж противник. Противнику треба наступати вгору - тобто бігти з низини Соледара 2 кілометри до першої нашої траншеї", - розповів експерт.

Водночас тимчасове захоплення Соледару для ЗСУ у військовому сенсі не змінить нічого. Важче буде самим окупантам, які зайдуть в місто.

"Для противника це створює проблему, бо в цьому місці вогнем з панівних висот без кінця будуть вибиватися всі ті, хто зайде в Соледар. Це стане місцем колективного самогубства. Для оборони Бахмута це буде, скажімо, неприємно, бо в місті північніше утворюється вороже угруповання, яке в разі спроби руху в напрямку Бахмута потрапляє під фланговий удар Збройних сил України", - розповів Кевлюк.

За його словами, тимчасова втрата Соледару може завдати певних складнощів для оборони Бахмута. Однак саме місто для противника стане капканом, з якого йому потім буде дуже важко вибиратися.

Єдиний сенс захоплення Соледару для Росії полягає у тому, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче збагатитися завдяки родючому українському місту.

"Соледар - місце видобутку солі. Бахмут - місце видобутку гіпсу і теж солі. Відповідно, можна припустити, що російське керівництво каже: "товарищ Пригожин, як захопите ці два міста - копайте сіль, гіпс - це вам", - пояснив експерт.

Нагадаємо, колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес також вважає, що Соледар та Бахмут перебувають під постійними атаками російських військових та найманців ПВК "Вагнера" через те, що у Євгена Пригожина є певні плани на цей регіон.

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