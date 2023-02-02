Експерт розповів, яка зброя з нового пакету допомоги США може перешкодити російському наступу

Американські ракети GLSDB виробництва компаній Boeing та Saab Group з дальністю ураження 150 км, які будуть передані Україні в наступному пакеті військової допомоги США, можуть якщо не зірвати, то значно пригальмувати наступ російських військ, який готує Кремль.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, така далекобійна зброя дозволить з контрольованої Україною території вражати цілі до узбережжя Азовського моря.

"Тобто прострілюються всі угруповання на лівому березі біля Херсона, якраз там, де ми хочемо перебити цей шлях по суходолу до Російської Федерації, щоб ці угруповання опинилися в оперативному оточенні. Якщо дивитися біля Бахмута, то, умовно кажучи, можна дострелити до тих угруповань, які перебувають у Донецьку", - пояснив експерт.

Олексій Гетьман зауважив, що коли на озброєнні в ЗСУ з’являться ракети GLSDB, окупантам доведеться відсунути від лінії зіткнення свої штаби, логістичні центри і склади боєприпасів щонайменше на 160-170 км, а це суттєво ускладнить їм логістику для ведення бойових дій. Зараз вони розташовані значно ближче і вважають, що перебувають у безпеці.

"Якщо за тиждень-два [ці далекобійні ракети] будуть у нас на озброєнні, то вони [окупанти] цього ще не очікують і згрупувалися за 120-130 км від лінії зіткнення. Якщо ми цими ракетами завдамо удару на 150 км, то можемо якщо не зірвати російський наступ, то принаймні дуже його призупинити. Це дуже важливі ракети", - наголосив експерт.

Читайте також: