Експерт розповів, які два фактори гарантують Україні перемогу

Україна навряд чи повернеться в такий стан енергетичної системи, який був протягом осені та зими.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю у відставці військовий експерт та історик Григорій Тамар.

«Я думаю, що найстрашніше позаду по трьом причинам: наближається тепла пора року, коли відповідно потреба в енергетиці буде знижуватися; Україна адаптувалася до цієї ситуації, в тому числі і за рахунок технічної допомоги західних партнерів; українська система ППО весь час підвищує своє технічне оснащення, що підвищує коефіцієнт корисної дії", - каже Тамар.

Однак, він переконаний, перемога можлива не завдяки ППО.

"Перемогу України гарантують два фактори — фактор досягнень сухопутних сил по деокупації земель і фактор, коли ЗСУ будуть спроможні наносити адекватні симетричні відповіді на ті погрози, які будь надходити з боку РФ», - вважає він.

Також читайте У Повітряних силах показали знищення російської крилатої ракети над морем

Зазначимо, що Україна може розпочати контрнаступ упродовж наступних двох місяців. Утім, ЗСУ для цього необхідні ракети більшої дальності.

Тим часом протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області.