Експерт розповів, які об'єкти зможе атакувати Україна, якщо США дозволять використовувати ATACMS не лише в Курській області

Якщо США погодяться на використання ATACMS без обмежень, то Україна має кілька варіантів.

Якщо США дозволять використовувати ATACMS не лише в Курській області, то Україна може спробувати зруйнувати Кримський міст.

Таку думку висловив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде в коментарі "Укрінформу".

"Якщо США погодяться на використання ATACMS без обмежень, то Україна має кілька варіантів. Наприклад, вона може спробувати зруйнувати міст у Криму, що створить серйозні проблеми для матеріально-технічного забезпечення Криму Росією", – зазначив експерт.

Також читайте Зеленський зробив різку заяву про те, що буде зі світлом в Україні

Він також додав, що Україна може націлитися на склади, аеродроми та інші цілі в глибині російської території.

"Загалом це також забезпечило б для України майбутній козир для переговорів, що Росія припиняє удари дальньої дії в обмін на те, що Україна зробить те саме", – каже експерт.

Занде також зазначив, що деякі американські ЗМІ повідомляють про часткове зняття обмежень, коли ракети ATACMS можуть бути використані лише у відповідь на розгортання північнокорейських військ у Курській області.

"Якщо ж така умова не застосовується, то нарешті адміністрація Байдена ухвалила рішення, яке треба було ухвалити вже давно", – підсумував він.

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати нові тактики прориву оборони.

Читайте також: