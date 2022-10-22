Експерт розповів, якими ракетами Росія атакувала критичні об'єкти інфраструктури України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що сьогодні, 22 жовтня, Росія випустила по Україні 33 ракети, зокрема, ракети Х-101, Х-555 та "Калібри".

Про це він написав у Telegram.

Експерт наголосив, що відчайдушні удари Росії по цивільній інфраструктурі України говорять про те, що стратегія терору проти цивільного населення буде незмінною.

"Російські окупанти спробували прорвати ППО України масованим ракетним ударом. Зокрема, було задіяно 10 стратегічних ракетоносців Ту-160 і Ту-95 для пуску 17 ракет Х-101/555. Грубо кажучи, 1,7 ракети на літак? Тобто, 7 літаків мали комплект по 2 ракети, а 3 здійснили пуски по 1-й? З акваторії Чорного моря здійснили пуски 16 кр "Калібр", – заявив він.

Він також зазначив, що масований ракетний удар при цьому не супроводжувався імітацією наступу росіян на фронті.

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак Росії

У суботу, 22 жовтня о 7:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

Повітряну тривогу оголосили майжеу половині областей України. Пізніше стало відомо, що Росія вчергове атакувала об'єкти критичної інфраструктури.

Наразі відомо, що росіяни атакували Луцьк, Хмельницький, Рівненську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську та Волинську області.

У частині Рівненського району немає електроживлення, внаслідок ворожого удару пошкоджені електропідстанції.

У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.

Внаслідок двох ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області у декількох населених пунктах району немає світла.

Внаслідок ракетних ударів об‘єкт критичної інфраструктури у Ковелі Волинської області отримав серйозні пошкодження та, найімовірніше, не вдасться відновити його роботу.

У Луцьку та Рівненській області ракетні удари пошкодили об'єкти енергетики.

Місто Хмельницький також опинилося без електроенергії.

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