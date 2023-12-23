Експерт розповів, який функціонал буде в переданих Україні винищувачах F-16

Крім самих літаків важливим фактором стане клас ракет, які будуть надані Україні.

Перша партія винищувачів F-16, які надійдуть до України, стане історичним фактом і початком побудови європейського авіапарку.

Про це заявив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, інформує 24 канал.

"F-16 MLU далеко не новий різновид F-16, але добротні. Вони посилять український захист від російських БпЛА і ракет", – зазначив він.

Крім самих літаків важливим фактором стане клас ракет, які будуть надані Україні. Експерт вважає, що, скоріше за все, Україна отримає ракети повітря-повітря з дальністю 12 кілометрів.

"Виходячи зі 120 кілометрів F-16 почнуть складати серйозну небезпеку російській техніці на лінії фронту. Як були збиті Су-34 із засади системи ППО дальнього радіусу, тепер в України з'явиться мобільна ППО", – сказав він.

В свою чергу новій українській авіації можуть загрожувати російські далекобійні ракети, які ворог використовує для завдавання ударів по Україні. Експерт вважає, що необхідну правильну тактику, що українські захисники могли працювати із середньої та дальньої дистанції.

"Ще один аспект – море. Якщо до літаків будуть боєприпаси, які здатні уражати кораблі, то в українців з'явиться можливості знову відігнати російську авіацію від берегів і створювати загрозу кораблям Чорноморського флоту, які виходять в море, і атакувати їх з повітря завдяки протикорабельним системам", – відзначив Давид Шарп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші 18 винищувачів F-16 вже готують до передавання Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони зробив заяву про отримання винищувачів F-16.

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