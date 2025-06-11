Експерт розповів, за яких умов Росія може запускати по 400 дронів за ніч

За яких умов Росія може запускати по 400 дронів. / © t.me/SJTF_Odesa

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Росія може запускати сотні “шахедів” і дронів-обманок за одну ніч, однак для цього їй потрібно попередньо накопичувати запаси.

Про це в ефірі Українського радіо заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, потужні масовані атаки не свідчать про різке зростання виробництва, а радше про накопичення безпілотників упродовж кількох діб.

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“Треба дивитися цифри не однієї ночі, а за якийсь проміжок часу. Спроможності росіян, судячи з балансу виробництва та використання, перебувають десь на одному рівні”, — пояснив експерт.

За його розрахунками, РФ щодоби виробляє в середньому 85–95 шахедів. Йдеться про два підприємства: завод у Єлабузі, куди, за його словами, “ми сьогодні, до речі, дуже ефективно “завітали””, та завод “Купол” у місті Іжевську, “куди ми також якось “завітаємо””.

“Президент повідомив досить точні цифри: 11 200 шахедів залетіло до нас упродовж п’яти місяців. Якщо поділити, то в середньому буде 73. Якщо брати квітень, то виходить 85–95”, — уточнив експерт.

Криволап також навів актуальні оцінки очільника ГУР:

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“А зараз голова розвідки Буданов повідомив, що росіяни спроможні виробляти 2700 шахедів на місяць, тут не враховано “обманки”. Тобто за добу — 90 шахедів. Отже, коли росіяни накопичили ресурси, то можуть запустити більше 90”.

На завершення експерт підсумував:

“Станом на зараз, щоб зробити такі ж потужні атаки, їм треба буде накопичуватися”.

Нагадаємо, експерти все частіше заявляють, що Росія може застосовувати проти України до 1000 дронів на добу. Наразі окупанти запускають до 500 “Шахедів” і дронів-імітаторів. Чи зможе противник наростити потужності до тисячі БпЛА на добу та як їм протидіяти, ТСН.ua розпитав в авіаційного експерта Валерія Романенка.

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