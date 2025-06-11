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- Війна
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Експерт розповів, за яких умов Росія може запускати по 400 дронів за ніч
Росія виробляє близько 90 “шахедів” на добу. Масовані атаки можливі лише після накопичення ресурсів.
Росія може запускати сотні “шахедів” і дронів-обманок за одну ніч, однак для цього їй потрібно попередньо накопичувати запаси.
Про це в ефірі Українського радіо заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
За його словами, потужні масовані атаки не свідчать про різке зростання виробництва, а радше про накопичення безпілотників упродовж кількох діб.
“Треба дивитися цифри не однієї ночі, а за якийсь проміжок часу. Спроможності росіян, судячи з балансу виробництва та використання, перебувають десь на одному рівні”, — пояснив експерт.
За його розрахунками, РФ щодоби виробляє в середньому 85–95 шахедів. Йдеться про два підприємства: завод у Єлабузі, куди, за його словами, “ми сьогодні, до речі, дуже ефективно “завітали””, та завод “Купол” у місті Іжевську, “куди ми також якось “завітаємо””.
“Президент повідомив досить точні цифри: 11 200 шахедів залетіло до нас упродовж п’яти місяців. Якщо поділити, то в середньому буде 73. Якщо брати квітень, то виходить 85–95”, — уточнив експерт.
Криволап також навів актуальні оцінки очільника ГУР:
“А зараз голова розвідки Буданов повідомив, що росіяни спроможні виробляти 2700 шахедів на місяць, тут не враховано “обманки”. Тобто за добу — 90 шахедів. Отже, коли росіяни накопичили ресурси, то можуть запустити більше 90”.
На завершення експерт підсумував:
“Станом на зараз, щоб зробити такі ж потужні атаки, їм треба буде накопичуватися”.
Нагадаємо, експерти все частіше заявляють, що Росія може застосовувати проти України до 1000 дронів на добу. Наразі окупанти запускають до 500 “Шахедів” і дронів-імітаторів. Чи зможе противник наростити потужності до тисячі БпЛА на добу та як їм протидіяти, ТСН.ua розпитав в авіаційного експерта Валерія Романенка.