Експерт розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим ще до початку осені

За словами експерта, ситуація на фронті залежитиме від військової допомоги союзників.
Україна може звільнити окупований півострів ще до осені, утім, все залежатиме від військової допомоги.
Такий прогноз висловив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю УНІАН.
На його думку, якщо ЗСУ отримають дальні ракети, то ймовірність визволення Криму до кінця літа є цілком можливою.
"Якщо нам дадуть дальні ракети, то ми в принципі навіть до кінця літа можемо заходити на півострів, знищивши дальніми ракетами типу ATACMS — типу, їх дуже багато такого рівня, — зруйнувавши близько 150 російських гарнізонів в Криму. Простіше буде заходити і простіше буде деокупувати", - каже він.
У разі, якщо Україна не отримає далекобійні ракети, до доведеться заходити на півострів фронтально, вважає Світан.
"Приблизно так, як зараз в районі Бахмута і тієї ж Авдіївки. Тобто приблизно, якщо будемо заходити фронтально, то це ми до осені будемо возитися з Кримом. Але тим не менш, Крим звільнити просто", - переконує він.
Крім того, Світан каже, що Україні не дають далекобійні ракети і літаки західного зразка у зв'язку з політичними домовленостями.
"ЗСУ не надають згадане озброєння, щоб Росія не відправила Су-35 Ірану. Таким способом Україна "прикриває Ізраїль. РФ була готова відправити винищувачі ще минулого літа. Однак поставки не відбулися, а значить — існує домовленість, - резюмує експерт.
Нагадаємо, що в Росії у деяких регіонах та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Пов’язано це можу бути з втратами техніки на війні проти України.
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