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Експерт спрогнозував, чи загрожує Україні новий блекаут через масовані атаки РФ

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Експерт спрогнозував, чи загрожує Україні новий блекаут через масовані атаки РФ

Чи загрожує Україні новий блекаут через масовані атаки РФ / Фото: Associated Press

Після важкої зими енергосистема Україна має набагато нижчий енергетичний баланс.

Цього року ситуація з електроенергією може бути складніша, ніж минулої зими, попри це ймовірність нового блекауту в Україні мінімальна.

Про це розповів директор центру "Психея" Генадій Рябцев, передає РБК-Україна.

За прогнозами експерта, навіть у разі нових масованих атак Україні вдасться уникнути масштабного блекауту.

"Ймовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низькою. Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру нездатні призвести до повного і тривалого вимкнення її для більшості споживачів”, - зазначив Рябцев.

Після важкої зими енергосистема Україна з набагато нижчим енергетичним балансом, зокрема, не так багато резервних потужностей порівняно з минулим роком.

"Українці і промисловість вже фактично підготувалися до опалювального сезону, придбавши прилади для альтернативної генерації. Йдеться про зарядні станції, генератори тощо", - зазначили в повідомленні.

Зазначимо, що в Україні вдвічі здорожчала електрика, але навіть цих грошей не вистачить на відновлення генерації.

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Дата публікації
Перегляди
999
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