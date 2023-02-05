Експерт спрогнозував, наскільки масштабним буде новий наступ Росії

У Росії недостатньо ударних угруповань для початку нової широкомасштабної операції стратегічного або оперативно-стратегічного рівня.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, якщо росіяни розпочнуть наступ на Україну усіма силами, які зібрано на цей момент, це призведе до остаточного розгрому російської армії.

"Якщо вони в тому стані, в якому зараз перебувають, підуть на Україну одночасно з кількох напрямків - це буде катастрофа і повний розгром путінської армії", - наголосив Самусь.

За оцінками експерта, російська армія утримує певні угруповання в Білорусі, 10-12 тисяч військових на Харківському напрямку, основне угруповання на Донбасі та частину військ на півдні.

“На Донбасі вони продовжують наступальні дії. Саме дії, а не операцію, на операцію це не тягне. Такі дії відбуваються, тому що Путін поставив завдання окупувати Донбас. Йому треба хоч щось до 24 лютого. Але говорити про повномасштабний наступ я би не став, оскільки немає у росіян сил", - зауважив він.

Нагадаємо, росіяни дедалі активніше готуються до нового масштабного наступу на Україну до річниці повномасштабної війни. Де і коли окупанти можуть атакувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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