Експерт спрогнозував реакцію російських еліт на поразку Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін, не досягнувши бажаного воєнного успіху в Україні, може зіштовхнутися з “істеричною” реакцією російських еліт, яка загрожуватиме його існуванню в політиці.

Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Експерт нагадав, що на початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України 24 лютого Путін сподівався, що налякає всіх, змінить в Києві владу, а потім почне диктувати геополітичні зміни.

“Насправді, він потрапив у ту ситуацію, коли він сам ледве виживає в політичному сенсі. Еліти дуже напружені. Вони не бачать перспективи, але сподіваються, що Путін фартовий і якось вийде з цієї ситуації”, - зауважив він.

За його словами, російський істеблішмент все ще вірить у “фартовість” господаря Кремля, сподіваючись, що йому вдасться вийти з цієї ситуації так само, як це було з анексією Криму.

“Але якщо Путін програє, то почнуться дуже погані процеси там. Еліти почнуть біситися та істерити”, - вважає Михайло Самусь.

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