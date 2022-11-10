Експерт спрогнозував, скільки часу займе повне витіснення росіян з Херсона

Окупанти не збираються тримати правобережну Херсонщину до останнього військовослужбовця, тому процес звільнення правобережжя області може зайняти від одного до двох тижнів.

Окупанти почали вихід з Херсона ще кілька тижнів тому. Відтоді вони вивезли все медичне обладнання, артилерію та системи зв'язку. Однак у ЗСУ ще багато роботи щодо визволення правобережної Херсонщини.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, процес виходу росіян з області розпочався декілька тижнів тому, коли вони вивели своїх військових лікарів та розмародерили ліки з аптек та все обладнання, яке було в медичних закладах на правому березі Херсонської області. Далі росіяни почали вивозити артилерію, а минулого тижня вже згортали системи зв'язку. Коваленко переконаний — це свідчить про те, що окупанти навіть не збираються тримати правобережну Херсонщину до останнього військовослужбовця.

"Коли вони почали знищувати мости – це вже казало про те, що вони повністю відмовляються від якоїсь масштабної оборони. Все, що вони будуть зараз робити насамперед , – це, дійсно, продовжувати виведення своїх військ та гальмувати наш контрнаступ", – каже Коваленко.

Експерт каже, що це не означає, що "ми будемо їхати до Херсона і нам ніхто не заважатиме". Насправді у кожному населеному пункті будуть тривати бойові дії, буде тривати зачистка та виявлення диверсійних груп. Крім того, Україні ще доведеться розміновувати дуже велику територію та дороги.

Водночас, за словами Коваленка,весь процес просування українських захисників та втеча російських окупантів може зайняти від одного до двох тижнів. Всю правобережну частину Херсонщини ЗСУ, ймовірно, звільнять до кінця листопада чи до початку грудня.

"Звільнення цих територій відбуватиметься не якимось клином, а ЗСУ будуть "штовхати фронт"... Це трохи довше, але насамперед – безпека наших військовослужбовців", – наголосив експерт.

Нагадаємо, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав командувачу окупаційної армії Сергію Суровікіну наказ про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра. Проте українська влада і військове командування не поспішають радіти і заявляють, що ознак масового відходу окупантів поки не видно.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливого відступу військ РФ із Херсона.

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