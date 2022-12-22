Експерт спрогнозував, як посилиться російська армія після зустрічі Путіна з Лукашенком

Під час візиту до самопроголошеного президента Білорусі господар Кремля міг домогтися ширшого доступу до центрів зберігання озброєнь і боєприпасів.

Недавня поїздка президента РФ Володимира Путіна до Мінська могла закінчитися згодою Олександра Лукашенка надати російській армії більший доступ до озброєння на білоруських складах, щоб посилити окупаційні війська, які ведуть війну в Україні.

Таку думку висловив у четвер, 22 грудня, в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Білорусь протягом майже усього повномасштабного вторгнення в Україну є, зокрема, і донором озброєнь для російської армії. З білоруських складів і центрів зберігання регулярно відправляють боєприпаси для артилерії, і сама ж ствольна реактивна артилерія зі складів знімається, а також відправляють ББМ і танки”, — зазначив експерт.

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Тому, на його думку, Путін міг домогтися від Лукашенка отримання більшого доступу до центрів зберігання.

“Я сумніваюся, що він [Лукашенко] у цьому плані зміг відмовити. Найімовірніше навпаки, він якраз надав цей доступ. І найближчим часом за кількістю вивезеної техніки та боєкомплекту з території Білорусі ми можемо це побачити”, — вважає експерт.

Водночас Коваленко заперечив ймовірність наступу російської армії з території Білорусі найближчим часолм. За його словами, для накопичення ресурсу РФ у Білорусі знадобиться від 1,5 до 2 місяців.

“Це тривалий процес, який неможливо, щоб відбувався непомітно. На сьогодні на території Білорусії перебуває 12 000 особового складу частково мобілізованих. При цьому катастрофічно немає укомплектації технікою”, — сказав з цього приводу військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 грудня приїхав до Мінська на переговори із самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком. Візит Путіна до Білорусі став першим від 2019 року. Офіційно темою переговорів Москви і Мінська названо "зміцнення обороноздатності" і економічну співпрацю.

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