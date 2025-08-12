Експерт: Україні потрібне або повне перемир’я, або жодного

Війна в Україні / © Associated Press

Україні потрібне або повне перемир’я, або жодного, адже Путін прагне зупиняти бойові дії лише там, де зазнає труднощів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

«Я висловлю свою суб’єктивну думку, але нам треба або повне перемир’я, або ніякого, бо Путін хоче лише там перемир’я, де йому важко (тобто у повітрі)», — наголосив він.

За словами експерта, кожного дня після атак Україна зазнає втрат, і це болісно.

«Мені болісно дізнаватися майже щодня, що хтось загинув, хтось поранений і є великі руйнування», — сказав він.

Водночас Бадрак підкреслив, що у стратегічному вимірі Україна не може припиняти удари по об’єктах на території РФ.

«Треба тиснути, бити, бо там велика територія і сховати вони нічого не можуть», — пояснив він.

Експерт наголосив, що удари по військових об’єктах РФ необхідні, аби відбити у ворога будь-які плани агресії.

«Протиповітряна та протиракетна оборона у них на всю територію Росії не діятиме. Лише Московська область потужна, але це традиційно ще з часів Радянського Союзу», — зауважив Бадрак.

Він зазначив, що у майбутньому ЗСУ зможуть діставатися і до цього регіону.

«Коли балістика у нас запрацює, то, в принципі, і туди ми дістанемося», — сказав він.

Він наголосив на важливості витривалості у війні.

«Тому наша сила — у витривалості. І якщо ми хочемо не просто віддалити нові бойові дії чи війну, а завдати такого удару, щоб противник надовго припинив думати про агресію, то треба витримати й не допустити поступок для Путіна», — підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що Україні не можна допускати навіть часткового перемир’я, адже це створить перевагу для російських військ та збільшить втрати серед українських військових і цивільних.

Ми раніше інформували, що можливе «повітряне перемир’я» може стати для Росії шансом накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних ударів.