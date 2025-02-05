Експерт відповів, коли Росія може здійснити нову масовану ракетну атаку по Україні

Росіяни не припиняють ракетний терор, але тепер в більш розтягнутому режимі.

Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телемарафону.

"Російські окупанти продовжують ракетний терор, але в більш розтягнутому режимі. Лише за минулий тиждень було запущено по Україні до півсотні ракет, майже 700 дронів і до 800 КАБів", - зазначив експерт.

За словами Жмайла, Росія не припиняє виробництво своїх основних ракет, таких як Х-101, "Іскандер" та "Калібр", але темпи є невисокими. Зокрема, за місяць країна може виготовити понад 100 ракет Х-101.

Експерт заявив, що поточне відносне затишшя у масованих ракетних атаках зумовлене українськими ударами по території Росії, зокрема, по аеродрому "Енгельс-2" та базі зберігання нафтопродуктів, де було знищено авіаційне паливо для літаків Ту-160, що призвело до їхнього виведення з ладу.

"Крім того треба враховувати холодні температури, погодні умови, а в них не все так добре зі стратегічною авіацією – вік якої 50- 70 років. І також Росія масованими попередніми ударами дещо вичерпала свої запаси, бо не можна вистрілювати ракети під нуль - воєнна наука фактично це забороняє", - зазначив Жмайло.

За його словами, Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку до кінця опалювального сезону.

"Але враховуючи, що остання атака як мінімум була на третину, а той на половину менш потужна, то російські масовані ракетні атаки більш ймовірні десь на другу половину лютого", - додав експерт.

Нагадаємо, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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