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Експерт відповів, коли Росія може здійснити нову масовану ракетну атаку по Україні

Експерт відповів, коли Росія може здійснити нову масовану ракетну атаку по Україні

Російська ракета

Росіяни не припиняють ракетний терор, але тепер в більш розтягнутому режимі. 

Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телемарафону.

"Російські окупанти продовжують ракетний терор, але в більш розтягнутому режимі. Лише за минулий тиждень було запущено по Україні до півсотні ракет, майже 700 дронів і до 800 КАБів", - зазначив експерт.

За словами Жмайла, Росія не припиняє виробництво своїх основних ракет, таких як Х-101, "Іскандер" та "Калібр", але темпи є невисокими. Зокрема, за місяць країна може виготовити понад 100 ракет Х-101.

Експерт заявив, що поточне відносне затишшя у масованих ракетних атаках зумовлене українськими ударами по території Росії, зокрема, по аеродрому "Енгельс-2" та базі зберігання нафтопродуктів, де було знищено авіаційне паливо для літаків Ту-160, що призвело до їхнього виведення з ладу.

"Крім того треба враховувати холодні температури, погодні умови, а в них не все так добре  зі стратегічною авіацією – вік якої 50- 70 років. І також Росія масованими попередніми ударами дещо вичерпала свої запаси, бо не можна вистрілювати ракети під нуль - воєнна наука фактично це забороняє", - зазначив Жмайло.

За його словами, Росія може спробувати здійснити ще одну масовану ракетну атаку до кінця опалювального сезону.

"Але враховуючи, що остання атака як мінімум була на третину, а той на половину менш потужна, то  російські масовані ракетні атаки більш ймовірні десь на другу  половину лютого", - додав експерт.

Нагадаємо, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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