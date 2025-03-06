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Експерт відповів, як припинення передавання розвідданих США Україні вплине на ефективність ППО

Експерт відповів, як припинення передавання розвідданих США Україні вплине на ефективність ППО

Експерт відповів, як припинення передачі розвідданих США Україні вплине на ефективність ППО / Фото: ТСН.ua

Україна здатна помічати цілі лише на підльоті.

Військовий оглядач Олексій Гетьман наголошує, що без розвідданих США ефективність захисту України від ракетних атак знизиться.

Про це експерт розповів в етері КИЇВ24.

За словами Гетьмана, хоча Україна здатна помічати цілі на підльоті, розвіддані, що надходять у реальному часі, є критичними для забезпечення ефективної протиповітряної оборони.

Зі слів експерта, накопиченої зброї вистачить тільки до середини літа, в залежності від інтенсивності бойових дій.

"Ці розвіддані це не тільки супутникові дані, це дані з літаків далеко радіолокаційної розвідки. Тобто це літаючі радіолокаційні станції, яка бачить там 400-500 кілометрів. І от сукупність цих даних супутникових, авіаційних, вони дають можливість більш менш точно розуміти, що відбувається безпосередньо навколо лінії фронту. І головне, що в тилу, за лінією фронту вглиб Російської Федерації", — заявив експерт.

Нагадаємо, у Франції зробили пропозицію щодо надання розвідданих Україні.

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