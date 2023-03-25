Експерт відзначив поганий сигнал для окупантів на лівобережжі Херсонщини

Окупанти вже відчувають, що ЗСУ поженуть їх далеко з українських територій.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що ротація росіян у Новій Каховці фактично є відходом окупантів, причому з награбованим майном.

Таку думку він висловив у коментарі "24 каналу".

За його словами, російські окупанти вже відчувають, що ЗСУ поженуть їх далеко з наших територій і послабили свою присутність на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

"Частина, яка заходила за ротацією, не ставала на ті ж ділянки, на яких стояла до неї. Вони трішки роззосередилися, зайшли в місто, відновили деякі блокпости", – пояснив він.

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Роман Світан відзначив, що на правому березі наші війська підтягнули артилерію.

"Вона починає випалювати ту лінію у 25–30 кілометрів вздовж річки Дніпро, яку в принципі давно треба було пропалити, бо росіяни підтягнули до неї свою артилерію і почали працювати по мирних містах", – зауважив він.

На його думку, це поганий сигнал для окупантів.

“Вони прекрасно розуміють, що ця смуга демілітаризована нашою артилерією і може бути використана нашими військами як плацдарм для виконання наступальних дій на Армянськ. Тоді весь трикутник Кінбурнська коса–Армянськ–Нова Каховка опиняється в оперативному оточенні”, – описав ситуацію Роман Світан.

Військовий експерт зауважив, що окупанти починають збиратися, але відступати вони будуть не з пустими руками

“Такого роду рухи – це якраз підготовка до “жесту доброї волі”. Там з воєнної точки зору неможливо утримати цю ділянку”, – вважає він.

Нагадаємо, в ОК "Південь" вважають, що відведення частини російських військ із Каховки та Нової Каховки на Херсонщині може бути пасткою. Збройні сили України уважно стежать за цією ситуацією.

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