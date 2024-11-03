Снайпер ЗСУ вважає, що колишні військові не повинні служити в ТЦК: названа причина

Колишні військові з психологічними травмами не повинні бути в центрах комплектування, для них є інші задачі.

Важливо, щоб колишні військові працювали в інструкторських та тилових частинах, а не в центрах комплектування. Це дозволить ефективніше використовувати їхній досвід для підготовки новобранців і зміцнить тилову підтримку.

Таку думку висловив колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин "Дід" Прошинський у етері НовиниLIVE.

"Моє переконання - потрібно переводити якнайшвидше і якнайбільше різних документацій (щодо мобілізації) в електронний вигляд, оцифровувати для того, щоб створювати менше різних корупційних схем. Ми розуміємо прекрасно, люди різні є. Завжди кажу на захист ТЦК, але там служать наші списані товариші, які є обмежено-придатні, які не можуть більше брати участь у бойових діях", - сказав він.

"Дід" вважає, що колишніх військових не слід направляти в ці частини через різні психологічні стани, які можуть виникати у бійців після отриманих поранень.

Прошинський зазначив, що зустрічі колишніх військових з цивільними можуть викликати конфлікти через їхній психологічний стан після поранень. Він підкреслив, що їх потрібно переводити в інструкторські або тилові частини, оскільки направлення в Територіальні центри комплектування може призвести до напруженості.

За його словами, хоча в ТЦК є різні люди, важливо проводити оцифрування і бронювання військових. Кожен має бути готовим до війни, але не всі повинні йти на фронт. Президент наголошував, що один боєць на фронті потребує підтримки щонайменше шести осіб у тилу, тому цю ситуацію потрібно ретельно аналізувати.

Нагадаємо, раніше Офіцер бригади "Рубіж" пояснив, чому ухилянти не йдуть на фронт.

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