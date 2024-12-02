Експерт вважає, що Росія використовує боєприпаси, які Північна Корея мала утилізувати

РФ погоджується на низькоякісні снаряди з КНДР через дефіцит боєприпасів для артилерії.

Зважаючи на низьку якість північнокорейських снарядів на фронті, ймовірно, що Північна Корея передала Росії боєприпаси, які мали бути утилізовані.

Про це розповів в етері телеканалу FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що снаряди поділяються на три категорії залежно від термінів їх зберігання. Перша категорія — з 100% ККД (коефіцієнтом корисної дії). Друга та третя категорії залежать від тривалості зберігання, зокрема, третя — це снаряди, які зберігалися понад 10 років, з ККД до 40%.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Північна Корея передала Росії 5 мільйонів снарядів.

“З урахуванням такої кількості, найімовірніше, снаряди передавалися зі складів тривалого зберігання. Тобто це третя категорія, коли ефективність використання артилерійських снарядів на рівні 40%”, — припустив Снєгирьов.

Експерт зазначив, що Північна Корея отримує від Росії близько 1 мільйона барелів нафти за постачання снарядів, перевищуючи санкційний ліміт на 500 тисяч барелів на рік. Таким чином, КНДР вирішує проблему утилізації старих боєприпасів і поповнює запаси пального, маніпулюючи Росією, що є типовою тактикою Путіна, коли стратегічні партнери обводять його.

Він розповів, що для продовження війни Росії доводиться використовувати старі й низькоякісні боєприпаси, оскільки заяви про здатність виробляти 2 мільйони снарядів на рік не відповідають дійсності. Російський ВПК може виробляти лише 400-700 тисяч снарядів на рік. До початку війни на складах Росії було близько 15 мільйонів снарядів, але більшість з них вже використано. Тепер інтенсивність артилерійських ударів знизилась до 12-15 тисяч на місяць, що свідчить про брак боєприпасів для прориву позицій ЗСУ.

Снєгирьов підкреслив, що у світі спостерігається глобальна нестача порохів та компонентів для виробництва артилерійських снарядів. Навіть провідні виробники, такі як США і країни ЄС, до кінця 2024 року досягнуть рівня виробництва лише 1,2–1,4 мільйона снарядів на рік, попри передові технології та можливості масштабування.

Нагадаємо, військовий експерт Микола Маломуж заявив, що війська Північної Кореї зазнали численних втрат на війні в Україні. Ці втрати показують неефективність цих солдатів на фронті, вважає він.

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