Експерт заявив про "тактичний відхід" ЗСУ на одному з напрямків фронту

Російські війська на Куп’янському напрямку намагаються заблокувати з півночі підхід до річки Оскіл, щоб ускладнити дії ЗСУ. Ворог тисне на українські війська, і останні здійснюють "тактичний відхід".

Про це військовий експерт Сергій Грабський заявив у ефірі телеканалу FREEДОМ 28 листопада.

Наступ росіян на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку зараз тривають активні бої, адже російські окупанти мають сувору необхідність продовжувати наступ там. Грабський пояснив причину цього.

"Тому що з наближенням до Куп’янська вони мають можливість ніби заблокувати з півночі ось цей підхід до річки Оскіл, тобто створити передумови для подальшого просування наступу, і для того, щоб серйозно ускладнити питання забезпечення нашого угруповання, яке діє на лівому березі Осколу", – розповів експерт.

Тому, додав він, загарбники продовжуватимуть наступати. Вони тиснуть на кількох ділянках фронту, зокрема в районі Лиману Першого.

"Вони тиснуть на наші війська, і ми здійснюємо тактичний відхід. Це треба говорити відверто", – зазначив Грабський.

Він також поінформував, що окупанти перекидають туди нові мобілізовані сили, які дозволяють підтримувати високий темп операцій.

Тактика окупантів на Куп’янському напрямку

За оцінками військового експерта, алгоритм дій російських військ на Куп’янському напрямку не дуже відрізняється від дій ворога на інших ділянках фронту, зокрема в Авдіївці або в Бахмуті.

"Такий алгоритм дій буде спостерігатися й надалі – допоки ресурси супротивника не вичерпаються, до цього, вибачте, ще дуже далеко", – переконаний Грабський.

Він також сказав, що фактор погоди зараз не має особливого впливу на темп бойових дій, які відбуваються у форматі невеликих маневрових піхотних груп за підтримки артилерії.

Нагадаємо, напередодні речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська намагаються вийти на околиці Синьківки, щоб захопити її та розвинути наступ на Куп'янськ.

За повідомленням Генштабу ЗСУ на 28 листопада, протягом попередньої доби на Куп’янському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де українські захисники відбили три атаки.

Читайте також: