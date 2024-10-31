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Експерт заявив про велику ймовірність втрати важливого для України міста

Експерт заявив про велику ймовірність втрати важливого для України міста

Місто. / Фото: Associated Press

Втрата Селидового відкриє для РФ можливості для наступу на Покровськ.

Ймовірність того, що Селидове на Донеччині вже втрачено, є високою. Це місто - останній значний міський район, що прикриває південний край Покровська.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі РБК.Україна.

"Із захопленням Селидового для окупантів відкривається шлях до формування умов подальшої підготовки наступу на Покровськ. Надалі вони будуть рухатися одночасно в напрямку Григорівка-Петрівка-Жовте, а також по трасі Е-50 на Даченське", - вважає Коваленко.

За словами експерта, російські військові будуть намагатися побудувати основну лінію для подальшого розвитку наступу на Покровськ. Йдеться про лінію по Жовте-Даченське-Лисівка-Миколаївка-Гродівка. Якщо ворогу вдасться повністю сформувати цей рубіж, то окупанти можуть розпочати прямий наступ на Покровськ з півдня, а також - на Мирноград, щоб охопити Покровськ зі сходу".

Втім, наголошує Коваленко, наразі жодного стратегічного успіху в росіян нема. З його слів, здобутки, які є в них протягом останнього часу наступу, виключно тактичного рівня.

"Єдиний об'єкт на їх шляху оперативно-тактичного рівня, станом на зараз, є Покровськ", - додає Коваленко.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли про те, що росіяни хочуть створити ударний кулак на одному з напрямків - на Покровському.

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