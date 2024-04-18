Експерт зробив гучну заяву про загрозу застосування Путіним ядерної зброї

Треба не боятися і розуміти, що для божевільної російської політики на сьогодні застосування ядерної зброї є прийнятним.

Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки, припускає, що для Росії як фол останньої надії може бути використання якогось з елементів ядерного шантажу.

Таку думку він висловив в ефірі “Еспресо”.

Чим більше Європа боїться ядерки, тим ближча до її застосування РФ

“Неодноразово підіймалася тема про можливість застосування Росією ядерної зброї, я дотримуюся тієї думки, що чим більше світ боїться використання цього виду озброєння, тим ближче Росія до його застосування”, — каже військовий.

“Тобто так влаштований путінський режим, як і будь-який тоталітарний режим, який розуміє, що він, як загнаний у пастку пацюк, не може зупинятися. Але коли він бачить страх в очах своєї потенційної жертви, то, звичайно, кидається з більшою агресією. Поки він не бачить цього страху, готовий задкувати й відступати. Чим більше Європа демонструє страх перед ядерною зброєю, тим ближче Росія до її застосування. Такий от парадокс”, — зауважив експерт з питань національної безпеки.

Елементи ядерного шантажу

За його словами, треба не боятися і розуміти, що для божевільної російської політики на сьогодні застосування ядерної зброї є прийнятним, вони створюють у себе в Росії таку атмосферу, що це можливо.

“Ми через раціональні аргументи можемо пояснювати, що у першу чергу це буде загибеллю самої Росії. Ми знаємо, що стримуючими чинниками є країни, які Росія вважає своїми партнерами, а саме Індія та Китай, які заявляли, що використання ядерної зброї є неприпустимим. Очевидно, це стримує Кремль у нагнітанні цієї агресії, але час від часу вони повторюють ядерні погрози, бо їм хочеться побачити страх в очах українців та всього цивілізованого світу”, — зазначив експерт.

“Я припускаю, що для Росії як фол останньої надії може бути використання якогось з елементів ядерного шантажу. Сподіваюся, що і цивілізований світ дає доволі чіткі сигнали Росії та демонструє готовність не лише на словах, а й на справах, що буде знищено будь-який військовий потенціал РФ, якщо вона перейде "червону лінію". Поки світ не зважає на ці "червоні лінії, то він здатен стримати агресію Путіна. Як тільки починає ці лінії абсолютизувати, то бачимо, що Путін переходить до все більшої агресії”, — резюмував Іван Варченко.

Нагадаємо, українці мають один з найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг” для Інституту досліджень Gallup International, яке провели наприкінці 2023 року.

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