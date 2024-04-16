Експерт зробив неочікувану заяву про ракету Х-69, якою росіяни вразили Трипільську ТЕС

Удари найновішими ракетами означають, що виробляти в достатній кількості більш прості системи ворог наразі не може.

Нещодавно росіяни обстріляли Україну новітніми ракетами Х-69. Це може означати, що Росія не здатна виробляти в достатній кількості простіші ракети і змушена витрачати дефіцитні новинки.

Про це заявив в ефірі телемарафону військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник.

Аналітик зауважив, що Х-69 — це “серйозна зброя”, яку не варто недооцінювати.

“До 400 кг вибухівки — це дуже багато. Заточена вона під найновіший авіаційний комплекс росіян Су-57. У росіян всього 11 таких машин у строю. Тому говорити про масованість цієї ракети не коректно. Якщо вони таку найновітнішу, найсучаснішу ракету застосували, то це означає, що виробляти в достатній кількості більш прості системи вони не можуть”, — сказав Черник.

За його словами, жодної принципово нової і водночас ефективної зброї росіяни створити сьогодні не можуть. Черник переконаний, що сьогодні країна-агресорка може лише вдосконалювати старі радянські розробки.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що російські війська вдарили про Трипільській ТЕС у Київській області відносно новими ракетами Х-69 — покращеною версією системи Х-59. Українські оборонці вивчають, як їм можна протидіяти.

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