Експерти ISW оцінили, чи вступить Білорусь у війну після зустрічі Лукашенка та Путіна у Мінську

Перед візитом до Білорусі Путін провів нараду з командуванням російської армії

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка буде частиною зусиль, які мають створити інформаційної умови для нового етапу війни проти України.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявляв про ймовірність переговорів про вступ Білорусі у війну під час візиту Путіна до Мінська.

Наєв заявив, що перед візитом до Білорусі Путін провів нараду з командуванням російської армії, на якій обговорював подальші дії у війні.

"Узяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці", - припускають в ISW.

Також експерти зазначили, що російська армія, навіть посилення ЗС Білорусі, не зможе проводити широкомасштабні механізовані наступальні дії у найближчі місяці.

"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими", - підкреслюють в Інституті вивчення війни.

В ISW додали, що Путін може віддати наказ на проведення нових масштабних операцій, але Лукашенко навряд залучить до цього свою армію.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко заявив, що наразі концентрація сил та засобів білоруської армії та російських окупаційних військ на території країни-сателіта РФ недостатня для формування ударного угруповання.

Крім того, ми раніше інформували, що можливий візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу на фронт не стане оптимістичним для окупантів та не підніме їхній бойовий дух.

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