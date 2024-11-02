Експерти ISW пояснили, які далекосяжні наслідки матиме участь КНДР у війні проти України

Співпраця диктаторських режимів наразі є вигідною для обох сторін.

Пряма участь військ КНДР на стороні Росії у війні проти України матиме довгострокові наслідки на стабільність Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що російське керівництво залежить корейських військових, щоб підтримувати поточний наступальний характер введення бойових дій.

Крім того, участь військ КНДР проти України дозволить компенсувати потреби у внутрішньому потенціалі формування Збройних сил РФ.

"Однак наслідки розгортання північнокорейських військ на українському театрі військових дій виходять далеко за межі поля бою в Україні", - зауважують аналітики.

Експерти інституту припускають, що КНДР хоче отримати велику кількість військових з досвідом ведення сучасної війни. У Пхеньяні можуть сподіватися застосувати цих військових для майбутніх конфліктів, у яких планується брати участь.

"Зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій стабільності Корейського півострова та ширшого Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - йдеться у звіті.

Наразі у КНДР категорично заперечують, що їхні військові були відправлені на війну в Україну, однак докази свідчать про те, що північнокорейські солдати вже вступили в бойові дії в Курській області.

При цьому у Кремлі натякають, що їх співпраця з КНДР є законною. Таким чином Москва може натякати Сеул на неприпустимість військової допомоги Києву.

"Більш чітке заперечення Північної Кореї може відображати бажання уникнути додаткових або посилених міжнародних санкцій проти Пхеньяна", - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі солдатів КНДР вже неподалік кордону України.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї.

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