Експерти МАГАТЕ прибули до Запоріжжя: гендиректор організації розповів про деталі місії на ЗАЕС

У середу, 31 серпня, до Запоріжжя прибули фахівц Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ). Найближчим часом фахівці планують відвідати Запорізьку АЕС. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС, у разі потреби вона може бути продовжена.

Про це повідомляє CNN.

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"Місія займе кілька днів, і якщо ми зможемо встановити постійну присутність або тривалу присутність… тоді вона буде продовжена. Але цей перший сегмент займе кілька днів", — сказав він.

Більше подробиць щодо майбутньої місії не повідомив.

Відомо, у місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Тим часом, російські окупанти роблять усе можливе, аби зірвати візит.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня, до Києва прибула місія представників МАГАТЕ, які мають відвідати окуповану російськими військовими Запорізьку АЕС. Глава держави Зеленський назвав візит експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії до України, зокрема на Запорізьку АЕС, "важливою місією".

Додамо, окупаційнв "влада" образилася, що міжнародні експерти їдуть не через Росію, і відмовилися робити їм спецперепустки для в'їзду, аби таким чином перешкодити їхньому приїзду на ЗАЕС.

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