Експерти МАГАТЕ вже в Україні: кого росіяни погодилися пустити на захоплену Запорізьку АЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю місію - без перебільшення, найважчою в історії агентства - враховуючи активні бойові дії і засоби, які використовує Росія, аби легітимізувати свою присутність на ЗАЕС, йдеться в ТСН.

Серед тринадцяти експертів, підібраних генсеком МАГАТЕ до найскладнішої місії в історії організації, яку він очолює, немає ані американців, ані британців. Виключити їх зі списку змусила Росія. Росіян, утім, теж немає, але є експерти з Польщі та Литви, дружніх до України. Водночас - є громадяни Сербії та Китаю, прихильніших до Кремля. Інші, про яких стало відомо виданню The New York Times - з Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Албанії, Північної Македонії. У такому дипломатично, як вважають у МАГАТЕ, збалансованому складі вони найближчим часом поїдуть оглядати ЗАЕС.

У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Окупанти роблять усе можливе, аби зірвати візит - повідомляють про те, що останнім обстрілом вони влучили між другим та третім реакторами, знімки з супутника компаніях «Максар Текнолоджіз» це підтверджують. Росіяни заявили що не збираються демілітаризувати зону навколо атомної станції, і посилили тиск на співробітників, аби ті не свідчили про нелюдські умови праці під цілодобовим наглядом окупантів.

Також читайте Після влучання по Харкову утворилась вирва завширшки 10 метрів: комунальники ліквідовують наслідки обстрілів

«Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушення всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що Росія наражає не тільки Україну, а і весь світ на ризик ядерного інциденту. Міжнародна спільнота має бути об'єднана однією вимогою - виведенням російських військ з ЗАЕС», - каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ситуація на захопленій ще у березні окупантами ЗАЕС загострилася майже місяць тому - росіяни не лише розмістили на атомній станції військову техніку, а й обстрілюють її, звинувачуючи в цьому ЗСУ. Минулого тижня після російських обстрілів уперше в історії сталося повне відімкнення ЗАЕС від енергомережі. На офіційний сайт «Енергоатома» здійнювали неодноразові хакерські напади - це змусило експертну групу з питань нерозповсюдження ядерної зброї «Великої сімки» випустити заяву, в якій вона висловила серйозну стурбованість зловмисною кіберактивністю проти української атомної енергетичної компанії.

«Останніми днями ми зробили усе можливе, аби допомогти організувати місію МАГАТЕ. Я сам говорив телефоном з Гроссі, перед тим, які він поїхав до України. У нас спільна тривога: ядерна безпека не має постраждати в цій війні. Ось чому місія вкрай важлива, вона має зберегти цю станцію і підтримати безпеку в усьому регіоні», - каже президент Франції Еммануель Макрон.

Фахівці Держатомрегулювання щодня прораховують напрямок вітру і потенційне забруднення територій, якщо на Запорізькій атомній електростанції станеться аварія. Прогноз у відомстві роблять щодня за умовним сценарієм "повна втрата енергоживлення із руйнацією захисної оболонки".

Також читайте Окупанти випустили по Миколаєву 12 ракет, там залишаються 200 тисяч місцевих разом із дітьми

У Запоріжжі роздають громадянам таблетки йодистого калію, по одній на людину. Це - добова доза, якої має вистачити в разі, якщо станеться потужний викид у повітря радіоактивного йоду. Самі по собі вони доволі шкідливі для здоров’я, людям після сорока, взагалі не рекомендовані. Але протоколи безпеки диктують видавати їх тим, хто знаходиться поблизу станції і не зможе терміново евакуюватися, якщо одна з російських провокацій призведе до катастрофічних наслідків.

Медпрацівники та влада закликають громадян в жодному разі не займатися самолікуванням і вжити таблетки тільки в разі, якщо окупанти таки доведуть атомную станцію до великої біди.

Американський інститут дослідження війни відзначає, що маніпуляції з громадянством інспекторів та нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ — це звична тактика, яку Іран вже давно використовує для приховування своїх перешкод міжнародним перевіркам. Росія просто скористалася цією чернеткою і продовжуватиме це робити найближчими днями.

Читайте також:

Прорив лінії оборони ворога на Херсонщині: експерт пояснив, як будуть діяти військові далі

На рубежі Донецької і Луганської областей військові відкинула ворога і закріпились на більш вигідних позиціях

Російські окупанти вели наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки