Експерти МАГАТЕ вже в Україні: кого росіяни погодилися пустити на захоплену Запорізьку АЕС

До України прибула місія Міжнародної агенції з атомної енергії і найближчими днями попрямує до Запорізької атомної електростанції.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю місію - без перебільшення, найважчою в історії агентства - враховуючи активні бойові дії і засоби, які використовує Росія, аби легітимізувати свою присутність на ЗАЕС, йдеться в ТСН.
Серед тринадцяти експертів, підібраних генсеком МАГАТЕ до найскладнішої місії в історії організації, яку він очолює, немає ані американців, ані британців. Виключити їх зі списку змусила Росія. Росіян, утім, теж немає, але є експерти з Польщі та Литви, дружніх до України. Водночас - є громадяни Сербії та Китаю, прихильніших до Кремля. Інші, про яких стало відомо виданню The New York Times - з Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Албанії, Північної Македонії. У такому дипломатично, як вважають у МАГАТЕ, збалансованому складі вони найближчим часом поїдуть оглядати ЗАЕС.
У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Окупанти роблять усе можливе, аби зірвати візит - повідомляють про те, що останнім обстрілом вони влучили між другим та третім реакторами, знімки з супутника компаніях «Максар Текнолоджіз» це підтверджують. Росіяни заявили що не збираються демілітаризувати зону навколо атомної станції, і посилили тиск на співробітників, аби ті не свідчили про нелюдські умови праці під цілодобовим наглядом окупантів.
«Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушення всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що Росія наражає не тільки Україну, а і весь світ на ризик ядерного інциденту. Міжнародна спільнота має бути об'єднана однією вимогою - виведенням російських військ з ЗАЕС», - каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Ситуація на захопленій ще у березні окупантами ЗАЕС загострилася майже місяць тому - росіяни не лише розмістили на атомній станції військову техніку, а й обстрілюють її, звинувачуючи в цьому ЗСУ. Минулого тижня після російських обстрілів уперше в історії сталося повне відімкнення ЗАЕС від енергомережі. На офіційний сайт «Енергоатома» здійнювали неодноразові хакерські напади - це змусило експертну групу з питань нерозповсюдження ядерної зброї «Великої сімки» випустити заяву, в якій вона висловила серйозну стурбованість зловмисною кіберактивністю проти української атомної енергетичної компанії.
«Останніми днями ми зробили усе можливе, аби допомогти організувати місію МАГАТЕ. Я сам говорив телефоном з Гроссі, перед тим, які він поїхав до України. У нас спільна тривога: ядерна безпека не має постраждати в цій війні. Ось чому місія вкрай важлива, вона має зберегти цю станцію і підтримати безпеку в усьому регіоні», - каже президент Франції Еммануель Макрон.
Фахівці Держатомрегулювання щодня прораховують напрямок вітру і потенційне забруднення територій, якщо на Запорізькій атомній електростанції станеться аварія. Прогноз у відомстві роблять щодня за умовним сценарієм "повна втрата енергоживлення із руйнацією захисної оболонки".
У Запоріжжі роздають громадянам таблетки йодистого калію, по одній на людину. Це - добова доза, якої має вистачити в разі, якщо станеться потужний викид у повітря радіоактивного йоду. Самі по собі вони доволі шкідливі для здоров’я, людям після сорока, взагалі не рекомендовані. Але протоколи безпеки диктують видавати їх тим, хто знаходиться поблизу станції і не зможе терміново евакуюватися, якщо одна з російських провокацій призведе до катастрофічних наслідків.
Медпрацівники та влада закликають громадян в жодному разі не займатися самолікуванням і вжити таблетки тільки в разі, якщо окупанти таки доведуть атомную станцію до великої біди.
Американський інститут дослідження війни відзначає, що маніпуляції з громадянством інспекторів та нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ — це звична тактика, яку Іран вже давно використовує для приховування своїх перешкод міжнародним перевіркам. Росія просто скористалася цією чернеткою і продовжуватиме це робити найближчими днями.
Читайте також:
Прорив лінії оборони ворога на Херсонщині: експерт пояснив, як будуть діяти військові далі
На рубежі Донецької і Луганської областей військові відкинула ворога і закріпились на більш вигідних позиціях
Російські окупанти вели наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки