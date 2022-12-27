Експерти назвали п’ять сценаріїв продовження війни України з Росією 2023 року

Експерти впевнені, що Україна зможе перемогти у війні з Росією.

2023 рік стане вирішальним у війні Росії проти України. Про це говорять не лише українські військові та політики, а й російське керівництво та західні фахівці.

Журналісти BBC порівняли версії від різних експертів, як розвиватимуться бойові дії.

Заступник директора Інституту стратегічних досліджень Великої Британії Майкл Кларк упевнений, що 2023 року ключовим фактором стане доля весняного наступу Росії. На думку експерта, продовження війни не має жодних сценаріїв, поки не зазнає поразки армія мобілізованих росіян, яких наразі готують до наступу.

"Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна ясно дала зрозуміти, що боротиметься за своє життя", — сказав Кларк.

Військовий аналітик Андрій Піонтковський упевнений, що Україна має шанс відновити свою територіальну цілісність наступного року. Однак на це мають працювати як рішучість українців, так і бажання Заходу постачати до України зброю та добивати РФ санкціями.

"Точні терміни неминучої української перемоги будуть визначатися швидкістю, з якою НАТО зможе прийняти новий революційний пакет бойових засобів нападу", — заявив експерт.

Аналітик Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта вважає, що перспективи переговорів похмурі. Для потенційної мирної угоди необхідно змінити основні вимоги, принаймні однієї сторони.

Вона впевнена, що ключ до закінчення війни може бути всередині Росії, оскільки ціна так званої "перемоги" для російських еліт надто висока.

"На жаль, це буде, як і раніше, затяжна політична, економічна та військова битва рішучості. І до кінця 2023 року вона, швидше за все, продовжуватиметься", — уточнила аналітик.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що весь імпульс наразі перебуває на боці України. Вона зможе виграти війну вже 2023 року.

"До січня Україна може розпочати завершальну фазу кампанії зі звільнення Криму", — сказав Ходжес.

На його думку, до кінця року Україна повністю звільнить Крим.

Військовий експерт із Тель-Авіва Девід Гендельман вважає, що потрібно зосередитися на тому, чого хоче кожна зі сторін війни. За його словами, РФ хоче повністю окупувати Донецьку область. Це вона робитиме силамимобілізованих.

Гендельман вважає, що Україна намагатиметься відвоювати Мелітополь, щоб перерізати сухопутний коридор РФ до тимчасово окупованого Криму.

"Інший варіант для України — Сватове — успіх там поставив би під загрозу весь північний фланг усієї російської лінії фронту", — вважає експерт.

Коли закінчиться війна

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов оцінює, що війна закінчиться до літа 2023 року. Йдеться про вихід ЗСУ на кордони держави 1991 року.

Буданов також заявляв, поразка Росії – це вже вирішене питання, хоча попереду будуть "іще трохи певні важкі часи".

Водночас президент Росії Володимир Путін стверджував, що війна проти України може затягнутися на тривалий термін.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні навряд чи закінчиться у найближчі пів року, тож, зважаючи на такі терміни, бойові дії вже можна назвати затяжним конфліктом.

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