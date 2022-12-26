Експерти назвали шість ключових факторів, що впливатимуть на перебіг війни в Україні - The Wall Street Journal

Аналітики WSJ проаналізували, чи зможуть ЗСУ продовжити наступальні операції взимку для збереження ініціативи і що цьому сприятиме.

Війна Росії проти України продовжиться і в наступному році, тож прийдешні кілька місяців дадуть критично важливі підказки щодо того, чи зможуть російські окупанти утримати захоплені території.

Аналітики Wall Street Journal проаналізували, чи зможуть ЗСУ продовжити наступальні операції взимку для збереження ініціативи і що цьому сприятиме.

Як передає УНІАН, військові експерти виділили шість важливих факторів, що впливатимуть на перебіг війни в перші місяці 2023 року:

Погода

Фортеця Бахмут

Наступ українських військ

Російська оборона

Наступ Росії

Події за межами України

Погода

В Україні все ще триває "сезон бруду", через що навіть гусеничні машини насилу пересуваються. Температура хоч і впала нижче нуля, але недостатньо довго залишалася низькою, щоб земля замерзла. На більшій частині лінії фронту темп бойових дій сповільнився.

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WSJ зазначає, що на замерзлому твердому ґрунті, коли або якщо він з'явиться, інтенсивність війни, швидше за все, зросте. Це, імовірно, піде на користь Україні, яка довела свою здатність до швидких маневрувань. З іншого боку, це ускладнить наступаючим силам можливість вкопатися і захистити нещодавно відвойовані позиції.

Українські сили, які мають сучасне екіпірування для холодної погоди, надане Канадою та іншими країнами, здаються краще підготовленими до зими, ніж російські окупанти.

Українські лінії постачання коротші, а українські війська рухаються між лініями фронту та за їхніми межами, що дозволяє їм відпочивати та відновлювати сили. Вони також здаються більш мотивованими, ніж російські сили.

І хоча морози допоможуть українським військовим на передовій, водночас вони ускладнюють життя цивільних у тилу на тлі російських атак на енергетичну та теплову інфраструктуру. Але такі удари росіян не допомагали їм на полі бою. Зусилля росіян з підриву морального духу українців не принесуть їм успіху.

Фортеця Бахмут

Спроби Росії захопити місто Бахмут на Донеччині набули не лише стратегічного, а й психологічного значення. Відступ українських військ дозволив би їм зайняти більш високі й захищені позиції, але допоміг би російській пропаганді.

Це один із небагатьох районів, де російські окупанти намагаються наступати, але попри жорстокі обстріли українських позицій вони домоглися мізерних успіхів і зазнали величезних втрат.

Бахмут політично важливий для трьох ключових гравців у Москві. Для диктатора Володимира Путіна захоплення цієї фортеці дозволило б йому заявити, що Росія реалізує свої претензії на окупацію Донецької області. Для Євгена Пригожина, чиї найманці з ПВК "Вагнера" ведуть більшу частину бойових дій, це допомогло б підтвердити його заяви про те, що він керує кращою бойовою силою в РФ. Успіх на Бахмутському напрямку також допоможе командувачу окупаційними військами в Україні Сергію Суровікіну виправдати своє рішення вивести росіян минулого місяця з Херсона.

За словами наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, увага Росії до Бахмута передбачає, що військові цілі диктуються політичними міркуваннями. Це показує, що у Росії "все ще немає міцних військово-політичних відносин, на відміну від України", - сказав він.

Поки що більша частина боїв за Бахмут відбувалася на відкритій місцевості. Якщо ж бойові дії перемістяться в міські райони, швидше за все, перевага буде у добре навченої української піхоти з її компетентними молодшими командирами, а не погано навченим бійцям ПВК "Вагнера" і російським резервістам.

Наступ військ ЗСУ

Військові аналітики вважають, що Україна зберігає більшу частину стратегічної ініціативи у війні після того, як восени повернула собі значні ділянки території, захоплені Росією. Вони вважають, що Україна захоче продовжити наступ взимку і, якщо можливо, відкинути російських окупантів ще далі.

За словами Бєлєскова, терміни наступних досягнень ЗСУ не мають вирішального значення. "Якщо у нас є потужності й можливості, і якщо вікно можливостей відкриється взимку, ми зможемо зробити це взимку. Якщо нам доведеться чекати весни, ми дочекаємося весни і зробимо це", - сказав експерт.

Військові аналітики виділяють два очевидних напрямки українських наступів. Перший буде націлений на лінію між містами Сватове і Кремінна в Луганській області, до якої примикає важлива траса Р-66. Друге - на міста Мелітополь та Бердянськ у Запорізькій області. Успіх на цьому напрямку відрізав би ключові лінії постачання і зв'язку між Росією і Кримом.

Російська оборона

Одна з переваг для Росії від втрати захоплених територій протягом осені полягає в тому, що тепер вона повинна захищати набагато коротшу ділянку фронту. За українськими оцінками, фронт скоротився з приблизно 1100 км до орієнтовно 885 км, з яких близько 386 км становлять річкові перепони. І ймовірні напрямки атаки України очевидними є й для росіян.

Російські війська риють окопи для захисту великих ділянок фронту і далеко за його межами, в тому числі на пляжах в Криму, щоб перешкодити можливій висадці українського морського десанту. Формування будуються в глибину, у міру того, як російські сили вводять мобілізованих резервістів. Але Україна буде бачити, де росіяни окопалися, а втрата листя на деревах ускладнить приховування позицій.

Ширина районів, де окопуються російські солдати, свідчить про те, що Москва "готується до будь-яких можливих непередбачених обставин, але вона не пощадить їх, якщо, врешті-решт, ми проведемо детальне планування і класичну наступальну операцію з належними можливостями", - сказав Бєлєсков.

Нинішня мета Росії, за винятком Бахмута і кількох інших районів, зводиться до того, щоб не програти, кажуть військові аналітики.

Майкл Кларк, запрошений професор оборонних досліджень в Королівському коледжі Лондона, вважає, що Росія, схоже, "сподівається на те, що щось станеться", наприклад, зникнення підтримки Заходу взимку або ослаблення підтримки США в міру зростання впливу республіканців.

"Але настільки ж імовірно, звичайно, що щось станеться з іншого боку, що зробить ситуацію для них ще гірше", — сказав Кларк, включаючи ослаблення підтримки серед союзників Росії.

Наступ Росії

Високопоставлені українські чиновники нещодавно заявили, що Росія готується до нових великих наступів в Україні на початку наступного року. За їхніми словами, це може включати в себе новий наступ з території Білорусі у бік Києва.

Західні аналітики скептично ставляться до того, що російським резервістам вдасться домогтися того, чого раніше в цьому році не вдалося зробити набагато більш боєздатним і підготовленим військам. Військові аналітики вважають, що попередження про можливий новий наступ РФ можуть бути спрямовані на те, щоб, по-перше, нівелювати самозаспокоєність з приводу некомпетентності, яку досі демонстрували російські військові, а по-друге - для тиску на західних партнерів України, щоб вони продовжували постачати Києву зброю і боєприпаси.

Філліпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, висловив сумнів у швидкому повномасштабному нападі з Білорусі на Київ. "Знадобиться планування і зосередження сил. І те, і інше буде відносно легко спостерігати", - сказав він.

Події за межами України

Путін сподівається, що підтримка України Заходом похитнеться, але поки цього ще не сталося. Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у грудні демонструє, що США, як і раніше, підтримують Україну. Поки що підтримка європейських урядів, здається, зберігалася навіть тоді, коли їхня економіка слабшала через високі ціни на енергоносії.

В останній пакет підтримки США включена перша батарея ППО Patriot, яка допоможе захистити українські об'єкти енергетики та іншу інфраструктуру, яка постраждала від ударів безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Patriot вимагатиме підготовки українських сил, а це означає, що вона може з'явитися не раніше весни.

Бєлєсков вважає, що поставка системи Patriot передбачає зміну парадигми західними прихильниками України, які раніше реагували на події на місцях, а тепер діяли на випередження в очікуванні очікуваних поставок балістичних ракет в Росію з Ірану.

Деякі західні лідери продовжують говорити про умови миру. Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен надати Росії гарантії безпеки в рамках будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні.

Але до будь-яких таких мирних переговорів, схоже, ще далеко, пише WSJ. Зеленський каже, що мета України полягає в тому, щоб повернути собі всі території, втрачені з 2014 року, а риторика Путіна продовжує свідчити про максималістські амбіції й зображує війну як частину постійної боротьби між Росією і Заходом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи в листопаді терміни завершення війни, сказав: "Будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці".

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