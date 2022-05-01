Експерти обстежують понівечені будинків у війні: компенсація планується новим житлом, а не грошима

Верховна Рада доопрацьовує законопроєкт, який передбачає компенсацію втраченого майна не грошима, а квадратними метрами.

Коли ті, хто втратив дах над головою, зможуть сподіватися на нове житло та що для цього слід зробити – в ТСН.

У Чернігові під час бойових дій зруйновано 100 багатоповерхівок та ще понад пів тисячі пошкоджено. Сьогодні, окрім зруйнованих будинків у центрі міста, є цілі знищені вулиці на околицях.

Там досі в городах є залишки рашистських ракет. Поки що місцевим допомагають переважно волонтери. Найзатребуваніший матеріал тут - плівка, пакети для будівельного сміття та цвяхи. Там, де будинки встояли, все одно не залишилося жодного вцілілого даху, або вікна.

Наразі міська рада Чернігова виділяє 30 мільйонів гривень із міського бюджету на заміну вікон, ремонт покрівель та комунікацій, а от на відбудову приватного житла чекають грошей від держави. Саме тому тепер така цінна поміч волонтерів.

А у столиці над чорною від кіптяви багатоповерхівкою підіймають дрон, у березні тут упала російська ракета. Завдання Юрія оцінити пошкодження будинку. «Дах можемо подивитися, він практично не пошкоджений, зсередини ми походили деякі місця, виходити небезпечно на панелі перекриття. Візуально панелі ніби цілі», - каже керівник виробничо-технологічної групи Ганусець Юрій.

За процесом спостерігає пані Пелагія, її квартира на третьому поверсі геть згоріла, коли вибухова хвиля пошкодила газову требу і почалася пожежа. Жінка каже, ночувала тоді в сусідньому домі в перукарні, де працювала. «Як бахнуло, я підбігла до вікна - все я бомж. Другий день дозволили зайти, зайшла, глянула. Сльози, шок, що ще можу сказати», - каже жінка.

Тим часом комісія прямує в квартиру жінки, там суцільне згарище - меблі перетворилися на попіл, на кухні залишки посуду та обвуглена плита.

На цьому етапі - огляд лише візуальний. Експерти кажуть, вогонь часто завдає більшої шкоди, ніж вибухова хвиля. Висока температура під час пожежі псує бетон, опорні конструкції втрачають свою міцність. Чорний наліт кіптяви тут дає надію - будинок можна відновити. «Якщо сажа буде вигорівша вже, то тут була більша температура, що вже сажа зайнялась і вигоріла, якщо сажа не вигоріла, то температура була не така висока», - пояснюють експерти.

Компенсація втраченого майна: хто може сподіватися на нове житло та що для цього слід зробити

«Нам треба оцінити бетон інструментально, можливо треба бути зразки арматури, можливо треба вимірювати ширину розкриття тріщин, чого поки ми не робимо на цьому етапі», - додають спеціалісти.

Таким як Пелагія держава обіцяє відшкодувати втрати. Для цього - фотографії та відео пошкодженого житла треба внести в додаток "Дія". Такі заявки вже зареєстрували 117 тисяч українців і ця цифра щодня зростає. Якщо «Дії» немає, заявку треба подати до органів місцевого самоврядування, або військової адміністрації. Також звернутися до нацполіції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна.

Як саме компенсуватимуть збитки - це питання уряд лише розробляє, тільки в Києві пошкоджено понад 200 будинків.

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«Серед цих будівель є до 10, які зазнали значних пошкоджень конструктивні елементи будинків, несучі конструкції. І це пріоритетна група по якісь проводяться обстеження. Після чого ми почнемо проєктування відновлювальних робіт», - зазначають в міськраді.

Оцінювання стану будівель, яке раніше робили кілька тижнів, тепер виконують за добу. Фотографують, оглядають, опитують свідків.

У багатоповерхівку в Ірпені не раз влучали російські міни, від вибуху автомобіля вогонь охопив кілька поверхів. Експерти тут теж проводять обстеження, їх супроводжує Микола, квартира якого тут вціліла. «Найбільші пошкодження в моїй квартирі - це осколок, що прилетів і розбив раму. Він пробив холодильник і всередині залишився . Грубо кажучи, замінити віконний блок і в квартирі можна жити. Це якщо не прийде вода з дощем», - каже чоловік.

Щоби врятувати від дощів уціліле майно - Микола розробив план та об'єднав сусідів. Під час пожежі майже вигорів дах та мансардні квартири. Там він пропонує з плівки облаштувати спеціальну конструкцію, яка не дасть затопити житло. «Є люди, які вважають, що хтось завтра дасть багато грошей і хтось зробить нам будинок. І відшкодує збитки, але я в це не дуже вірю. Я на це звичайно сподіваюся, але думаю, якщо ми самі щось не зробимо, нас чекають дуже великі збитки», - каже чоловік.

Від комісії Микола чекає висновків, чи варто братися за роботу. Експерти обстежують усі поверхи, але найбільше їх цікавить епіцентр пожежі. «Ми бачимо плити перекриття, які в аварійному стані і вже не підлягають відновленню, зруйнований бетон, надмірні деформації. Ці плити потрібно демонтувати. Слідів пожежі немає, тут були такі температури що навіть сажа і копоть вигорає», - кажуть експерти.

У кватирі вище - та сама картина. Перекриття в аварійному стані, остаточний висновок щодо будівлі комісія поки що не може зробити. «Взагалі небезпечно стояти. Це якраз той випадок, коли ми не можемо обстежити і за декілька годин зробити висновок, на жаль», - кажуть експерти.

В Ірпені комісії обстежили вже до пів сотні будинків, із десяток із них - підлягають знесенню. Утрату житла держава обіцяє компенсувати не грошима, а квадратними метрами. Зараз доопрацьовують механізм, як саме це відбуватиметься. Але вже зрозуміло, що на це знадобляться сотні мільярдів гривень. «Ми добре розуміємо, що в Україні не вистачить своїх власних коштів і нам будуть допомагати різні міжнародні інституції та організації. Я думаю, що не роки, але давайте також виставляти пріоритети, у нас також ідуть бойові дії і перше питання, яке зараз вирішується, це прогнати окупанта з території», - пояснює народна депутатка Олена Шуляк.

Нові квартири хочуть викуповувати в забудовників. Передбачили відбудову пошкоджених осель та можливість отримання житла і в інших регіонах.

Натомість Пелагія їхати з рідного Святошина в Києві не хоче, тут пенсіонерка прожила все життя. Тепер поневіряється по сусідах. «Молим Бога, молю день і ніч, щоб його тільки відновлювали», - каже жінка.

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