Експерти оцінили шанси ЗСУ у 2024 році витіснити ворога з півдня України

Україна має шанси витіснити російських загарбників з півдня країни навесні 2024 року.

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Таку думку висловили військові експерти, інформує BILD.

У повідомленні вказується, що за 22 місяці війни в Україні російські війська змогли захопити понад 17% території країни.

"Влітку цього року українське командування зробило спробу контрнаступу, проте вона не призвела до значних успіхів. З того часу на 500-кілометровому фронті ситуація залишається тупиковою", - пише BILD.

Військовий експерт, професор Університету Бундесверу у Мюнхені Карлос Масала заявив, що країни Заходу повинні забезпечувати потреби ЗСУ у довгостроковій перспективі.

"Якщо Захід вживе заходів, які необхідно вжити для забезпечення довгострокової та стійкої підтримки українських збройних сил боєприпасами, запасними частинами, ракетами малої дальності тощо, то до середини чи до кінця 2024 року ситуація може знову покращитись для України", - сказав васала.

Однак, за його словами, якщо західні країни не зможуть забезпечити Київ необхідним озброєнням, то не факт, що Україна утримає лінію фронту 2024 року.

Військовий експерт, дослідник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе також вважає, що початок наступного року буде важким для українських військових.

"Для збройних сил України основним фокусом на початку року буде стримування російських атак на сході та відбиття ударів авіації на півдні та по всій території країни. Навесні Україна матиме ще один шанс витіснити Росію з півдня України", — вважає він.

Ланге вважає, що домогтися перемир'я у війні між Росією та Україною у 2024 році навряд чи вийде, оскільки "Путін продовжуватиме війну принаймні доти, доки не стане відомим результат президентських виборів у США".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська розвідка оцінила втрати російської армії.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР попередили про наміри Кремля.

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