Експерти підрахували перехоплення після великого ракетного удару по Україні — що вони виявили

Сьогодні по Україні було завдано чергового великого ракетного удару. Згодом аналітики порівняли співвідношення запущених ракет до перехоплених у різний час. Виявилося, що перехоплень стало більше.

Про це повідомляє Cyrusontherun у соцмережі Х.

За словами фахівців, перехоплень стало більше. Згідно із графіком, який вони опублікували, найінтенсивніше російські сили вели обстріли українських міст у період від січня до березня 2024 року.

Графік російських ракетних атак / Фото: Cyrusontherun

Водночас останнім часом помітне зростання кількості збитих ракет до запущених. На початку 2024 року співвідношення було майже 50 на 50, тобто в той час, коли США "заморозили" нову військову допомогу.

Згідно з підрахунками, зараз Повітряні сили "пропускають" 1/4 від кількості запущених під час обстрілів ракет.

Відомо, що 15 січня РФ ударила по Україні балістикою, крилатими ракетами і дронами. Українські Повітряні сили виявили 117 повітряних цілей російських військ.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну 15 січня росіяни використали 6 типів ракет. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, враховуючи нещодавнє зниження температури повітря.

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