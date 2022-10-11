Експерти пояснили, що сигналізують масовані ракетні обстріли РФ по Україні

Російські атаки на великі міста України, включно з Києвом, 10 жовтня є ознаками російського гніву та помсти, кажуть експерти із зовнішньої політики.

Хвилі російських ударів по всій Україні 10 жовтня, на думку старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин Чарльза Купчана, означають те, що Кремль "подвоює", а не переглядає свою стратегію у війні проти України.

Про це заявив Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Ради з міжнародних ві дносин, пише The Washington Post.

Експерт переконаний, що масовані атаки пов'язані із вибухом на незаконно збудованому Кримському мосту, який став стратегічною та символічною катастрофою для диктатора Кремля Путіна.

Купчан нагадав заяву Путіна, який підтвердив масові удари по всій Україні, сказавши, що це відповідь на вибух на Кримському мосту.

"Я думаю, що атаки по всій Україні були спрямовані Путіним у відповідь на заклик до помсти. І, по суті, сказати, що росіяни жорстко даватимуть здачі за українські атаки на російські позиції", — сказав Купчан, який також викладає міжнародні відносини в Джорджтаунському університеті.

Своєю чергою Ден Гамільтон, іноземний старший науковий співробітник Центру США та Європи Брукінгського інституту, попередив, що Росія, яка посилила свої атаки на цивільні території та інфраструктуру, швидше за все, збереже цю тенденцію, оскільки Москва прагне посіяти страх.

Експерти зауважують, що кремлівська ескалація сталася після українських перемог, включаючи повернення міста Лиман, втечу зі сходу та півдня і звільнення земель в окупованих регіонах.

"Те, що ви все частіше спостерігаєте, це те, що Росія намагається атакувати цивільні цілі, а не за допомогою якоїсь конкретної військової стратегії. Це просто для того, щоб вселити жах в серця українців і показати їм, що росіяни з цим не змиряться", — сказав Гамільтон.

Купчан сказав, що удари в понеділок є ще одним свідченням того, що Росія, попри пропагандистські твердження, не готова почати переговори.

Нагадаємо, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак назвав ракетні удари РФ по Україні особистим рішенням Путіна.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов розповів, звідки та якої дальності ракети запускає Росія.

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