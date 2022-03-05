Експерти роз’яснили, в чому загроза ситуації із захопленням військовими РФ Запорізької АЕС

До трагедії залишилося дуже мало.
Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція під окупантом. Минулої ночі російська техніка обстріляла навчально-тренувальний центр, він розташований перед енергоблоками та поцілила в перший енергоблок, повідомили в Енергоатомі.
Про це йдеться в ТСН.
Блок-пост на в'їзді в Енергодар розбито вщент. Путінські найманці більше не зважають, ані на беззбройних людей, ані на потенційну катастрофу, яку можуть спричини. Техніка окупанта зайшла у місто минулого вечора. Тихо не було. Переляканим мешканцям вдалось зняти кадри, де залпи пролітали просто перед вікнами. Але вночі сталося те, чого найбільше боялись усі. Близько сотні російських танків і озброєних до зубів солдат впритул підійшли до найбільшої у Європі атомної електростанції. Це зафіксували камери.
Їм треба було потрапити на прохідну. Тому почали обстріл території. І вони були точно свідомі того, що роблять. Адже напередодні намагались домовитись із місцевою владою, вдумайтеся, про фото для звіту перед Міноборони Росії. Після того, як їм вказали на точний курс - почали стріляти.
Російські снаряди поцілили у будівлю навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Рік тому його показали зсередини. Повномасштабні тренажери, де все обладнання реактора зібране в натуральний розмір. Колись сюди приїжджали навчатись іноземці і проходили екзамен працівники самої станції. Тепер усе це спалене ворожим вогнем. Пожежні машини пропустили лише під ранок.
В запалі перестрілки окупанти поцілили в будівлю першого енергоблоку самої станції, і в так званий брудний перехід. Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін.
«Ці обстріли прицільні продовжувались до 4.30 ранку. За цей період було повністю знищено цей учебно-тренувальний центр. І також було зафіксовано попадання в перший енергоблок Запорізької атомної станції і також в так звану грязну естакаду попадання снаряду», - кажуть працівники.
Нині прямий зв’язок керівництва Енергоатома з ЗАЕС втрачений. Окупанти взяли в заручники увесь персонал та менеджмент. Серед наших захисників є загиблі і поранені.
«Європа має прокинутись. Просто зараз російські танки обстрілюють електростанцію. Танки обладнані тепловізорами. Вони знають куди стріляють, вони до цього готувались. Вперше держава-терорист вдалась і до ядерного терору», - зазначив Зеленський.
Ядерний терор - це словосполучення недарма звучить з вуст усієї прогресивної спільноти останнім часом. Справа в тому, що Запорізька атомна електростанція - це не просто шість діючих потужних енергоблоків, вщент завантажених ядерним паливом. Це ще й заповнені три басейни витримки, де нині остигає ядерне паливо. Це ще й майданчик з відпрацьованим ядерним паливом. Усі ці об’єкти радіоактивні.
«Попадання туди призведе до звичайно ядерної катастрофи», - кажуть експерти.
Одразу після початку обстрілів - реактори почали переводити у так званий холодний стан. Тобто відмикати їх від енергосистеми. Однак, оптимізму не додає ще один нюанс. Навіть стояча електростанція потребує живлення. А якщо його не стане?
«Діючі реактори особливо вразливі в разі відключення електроенергії під час війни. Це може вивести з ладу охолодження реактора на ЗАЕС та сховища відпрацьованого палива. У найгіршому випадку це може призвести до аварії, подібної до Фукусіми, та масових викидів радіації», - заявив спеціаліст з ядерної енергетики Шон Берні.
На загрозу ядерної безпеки вже є реакція світу. Посольство США назвали напад на Запорізьку АЕС військовим злочином. Прокинулись в у МАГАТЕ - головному контролері ядерної безпеки планети.
«Я глибоко стурбований ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Спілкувався з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. МАГАТЕ знаходиться в тісному контакті з ядерним регулятором та оператором України. Я закликаю сторони утримуватися від дій, які можуть поставити під загрозу АЕС», - повідомив директор МАГАТЕ.
Наразі у самому Енергодарі окупанти зайшли в мерію. Ворожу військову техніку і солдатів зняли мешканці. Голова міста Дмитро Орлов ймовірніше за все записує звернення під дулами автоматів. Самі ж мешканці збирають докази військових злочинів у себе на городах та в квартирах. Передають, що в місті немає опалення. Вони налякані, бо навіть евакуювати їх ніяк неможна. До міста веде всього дві дороги. І по них зараз курсують російські танки.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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