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Експерти розповіли, як у росіян виникли вразливі місця на Херсонщині, де контратакують ЗСУ

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Експерти розповіли, як у росіян виникли вразливі місця на Херсонщині, де контратакують ЗСУ

Фото: УНІАН

Російське угруповання в Херсонській області, ймовірно, відчуває тиск обмеженого контрнаступу українських військ на північному заході Херсонської області, особливо з огляду на те, що більша частина російської оперативної уваги зараз зосереджена на захопленні Сєвєродонецька.

Росія кинула всі сили на захоплення Сєвєродонецька Луганської області та Донбасу, що створює вразливі місця для Росії у важливій для України Херсонській області, де тривають українські контрнаступи. 

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни.

"Херсон є критичною місцевістю, оскільки це єдина територія України, де російські війська утримують позиції на західному березі річки Дніпро. Якщо Росія зможе зберегти міцне місцеперебування в Херсоні, коли бойові дії припиняться, вона буде в дуже сильному становищі для початку майбутнього вторгнення", - сказано в повідомленні. 

З іншого боку, якщо ЗСУ повернуть Херсон, Україна матиме значно сильнішу позицію для захисту від майбутнього нападу Росії. 

"Цей стратегічний розрахунок має в принципі спонукати Росію виділити достатню бойову міць для утримання Херсона. Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна зібрати разом, у відчайдушному та кривавому поштовхі для захоплення районів східної України, що дасть йому значною мірою символічну вигоду", - додали фахівці.

Нагадаємо, Арестович пояснив успіхи армії РФ в районі Ізюма та Сєвєродонецька.

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