Експерти виявили нові докази примусової депортації дітей до Росії – фото

На тимчасово окупованих територіях України, російські "суди" систематично позбавляють батьківських прав місцевих жителів та забирають у них дітей.

Як розповів керівник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський в ефірі "Еспресо", про це свідчать закриті дані судових реєстрів за 2023 рік.

Так, Лисянський оприлюднив документи, які підтверджують вивезення українських дітей до Росії.

"Продовжується депортація і вони діють через позбавлення батьківських прав. Я надав документи саме з окупаційних судів, де видно що і де. У кінці можна побачити, що рішення прийнято. Подають ці позови на батьків треті особи, працівники окупаційних адміністрацій, "суди" швиденько все приймають, дитину вилучають із сім'ї і далі дитина, вибачте за такий термін, пішла по етапу дитячих будинків окупантів і до Російської Федерації. Таких випадків купа", - розповідає правозахисник.

Зокрема у справі №33-100-400/202, яку "розглядав "Тельманівський районний суд", йдеться про позбавлення батьківських прав за позовом третьої сторони.

"Судові реєстри" окупантів про позбавлення українців батьківських прав/ Фото: скриншот

Правозахисна група нарахувала 5 тисяч таких "вироків" лише за 2023 рік.

"Ми понад тисячу таких випадків нарахували тільки по "судах" окупованої Луганської та Донецької областей. Ми думаємо, що і на Херсонській та Запорізькій окупованих областях така ж сама ситуація", - підсумував він.

Нагадаємо, з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки провела без батьків.

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